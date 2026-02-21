Stat: Maltepe Hasan Polat Stadı
Hakemler: Burak Kamalak, Çağlar Demirkıran, Alişan Küçükkoçak
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz
Beykoz Anadolu: Harun Tekin, Berat Köşker, Erhan Kara, Ulaş Oktay Yıldız, Çağrı Ortakaya, Doğan Ateş, Savaş Yorulmaz, Erkan Arda Çağdaş, Reşo Akın, Efe Geçim, Enes Durmuş
Maçtan önemli dakikalar
21'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Kerem'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
76'dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Yasin'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
