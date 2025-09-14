Mücadelenin 16. dakikasında İnegölspor’lu Taner Gümüş, rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Orta hakem Mustafa Hakan Belder, pozisyonu devam ettirdi ve penaltı kararı vermedi.

İnegölspor’un 1-0’lık üstünlüğü sürerken, 56. dakikada bu kez Hasan Alp Altınoluk’a ceza sahası içinde yapılan müdahale de penaltı olarak değerlendirilmedi. Pozisyona itiraz eden Teknik Direktör İsmail Güldüren, doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahada ter döken futbolcularımızın, tribünde büyük bir coşku ve inançla destek veren taraftarlarımızın emeği; ne yazık ki hakem triosunun taraflı yönetimiyle gölgelenmiştir. Bu adil olmayan kararları kamuoyunun ve futbol kamu vicdanının takdirine sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.