İntihar eden genç yarın İnegöl'de toprağa verilecek.

Marmaray Yenikapı istasyonunda dün saat 16.30 sıralarında Burak Dinç (26), tren gelirken kendisini raylara bırakarak canına kıydı. Acı olay sonrası İnegöllü genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından yapılan inceleme de şahsın İnegöl’e bağlı İsaören mahallesi doğumlu 26 yaşındaki Burak Dinç olduğu tespit edildi.

Adli tıp kurumundaki incelemenin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi. İnegöllü genç, 14 Eylül Pazar günü (yarın) Suyolu Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İsaören Mahallesi mezarlığına defnedilecek.