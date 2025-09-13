Günümüzde Google’da arama yapıldığında cevap doğrudan arama ekranında görülüyor, başka bir sayfaya tıklamaya gerek kalmıyor. Google veya yapay zekâ cevabı anında veriyor. Bu, "sıfır tıklama" yanıtı ekrana getirip içeriğin kaynağı olan sitelere göndermeyen, tüm işi arama motorunun ya da yapay zekânın yaptığı sistem, kullanıcı için hızlı ve pratik olurken, haber siteleri ve bloglar için ciddi bir trafik kaybı anlamına geliyor.

Cloudflare CEO’su Matthew Prince, şirket blogunda yayımladığı yazıda web’in neredeyse otuz yıldır süregelen "trafik karşılığı içerik" dengesinin bozulduğunu ve 1 Temmuz’u "İçerik Bağımsızlık Günü" (Content Independence Day) ilan ettiklerini açıkladı.

Prince, "Başta Google ile içerik üreticileri arasındaki anlaşma basitti: ‘İçeriğinizi kopyalamamıza izin verin, biz de size trafik gönderelim' Bu web’in büyümesini sağladı" dedi.

Ancak yapay zekâ çağında bu dengenin ortadan kalktığını belirten Prince şöyle devam etti:

"Google hâlâ içerik kopyalıyor ama son on yılda arama moturunun arayüz değişiklikleri nedeniyle web sitelerine aynı hacimde trafik almak neredeyse on kat zorlaştı. OpenAI ile bu, 750 kat; Anthropic ile 30 bin kat zorlaşıyor. Artık orijinalleri değil, türevlerini tüketiyoruz".

Prince’e göre arama motorları ve yapay zekâ, sadece linklerin olduğu eski arama sayfası çağından uzaklaşıp "cevap kutuları" ve "AI Overviews" yani Yapay Zekâ Özetleri ile kullanıcıyı arama motorundan çıkmadan yanıtlıyor. Araştırmalara göre mobil aramaların yüzde 75’i Google’dan ayrılmadan yanıt buluyor. Prince, "Web AI tarayıcıları tarafından yağmalanıyor, içerik üreticileri ise neredeyse hiçbir trafik değeri görmüyor" diyerek Cloudflare’ın varsayılan olarak AI tarayıcılarını engelleyeceğini, ancak içerik için ödeme yapanlara izin vereceklerini duyurdu.

Bunun önemi ise şöyle:

"Trafik kaybı: Haber siteleri, bloglar ve bilgi platformları, eskisi kadar ziyaretçi alamıyor.

Gelir riski: Reklam, abonelik ve sponsor gelirleri azalıyor.

İçerik üretiminin sürdürülebilirliği: Trafik ve gelir olmadan kaliteli içerik üretmek zorlaşıyor.

Web’in geleceği: Kullanıcıya hız kazandıran ama üreticiyi dışlayan modeller, ücretsiz erişim sağlanan web sitelerinin rolünü küçültebilir".

Türkiye’de haber siteleri, teknoloji, yemek ve seyahat blogları büyük ölçüde arama motoru trafiğine dayanıyor. Sıfır tıklama ve yapay zekâ özetleri, bu kaynakların ziyaretçi sayılarını düşürerek reklam gelirlerini ciddi oranda zayıflatıyor. Özellikle özgün içerik üreten küçük yayıncılar, yapay zekânın kopyalayıp özetlediği bilgiler nedeniyle görünürlüğünü kaybetme riski taşıyor.