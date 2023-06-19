İnegölspor Başkanı Osman Sevim ile Yönetim Kurulu Üyeleri, protokol ziyaretleri kapsamında İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Osman Sevim, "Öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Bizler hayalimiz ve sevdamız olan İnegölspor ortak paydasında buluşmuş inanmış bir ekibiz. Çalışmalarımıza da bu doğrultuda hızlı bir şekilde başladık. Kulübümüze kalıcı yatırımlar kazandırmak ve takımımızı şehrimizin her kesimiyle bütünleştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında. İnegöl'ümüzün gururu olan İnegölspor'umuza en iyi şekilde hizmet edeceğiz ve uzun vadeli planlarla ekip olarak başarılı işlere imza atacağız. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi biz hayali ve sevdası İnegölspor olan bir topluluğuz. Bundan dolayı da yönetime gelirken birçok çalışmayı önceden yaparak, düşünerek ve planlayarak geldik. Güzel bir sezon geçireceğimize de inancımız tam. Siz değerli ilçe mülki amirlerimizin de bizlere süreç içerisinde desteklerinizi bekliyoruz. Tekrardan bizleri ağırladığınız için camiamız adına teşekkür ederim" dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise şu ifadeleri kullandı; " Öncelikle çıkmış olduğunuz yolda, kararlı duruşunuzdan ötürü sizleri tebrik ederim. İnşallah güzel bir sezon olur. İnegölspor'umuz gerçekten şehrimizin büyük ve önemli bir markası. Sizler de her biriniz kendi sektöründe başarılı insanlarsınız, ekibinizin başarılı olmasını temenni ediyorum. Yine şehrimizde gençlerimize yönelik, altyapılara yönelik çalışmaların geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılmasının doğru olduğu kanaatindeyim. İnegöl'ümüz amatör anlamda da ciddi potansiyele sahip. Gençlerimizi spora ve geleceğe kazandırmamız gerekiyor. Ben tekrardan sizleri tebrik eder başarılar dilerim. İnşallah sakatlıkların az olduğu, huzurlu ve güzel bir sezon geçiririz."

Ziyaret, Kulüp Başkanı Osman Sevim'in Kaymakam Arslan'a çiçek takdimiyle son buldu.

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