Bursa’da ulaşım sorununu en aza indirmek için bilimsel veriler ışığında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarını ise kent merkezinin yanında ilçelerde de kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun mesai harcayarak Orhangazi ilçesi İstiklal ve Ali Tekin Caddesi’ndeki 1.4 kilometrelik güzergahı daha konforlu hale getirdi.



Orhangazi Otobüs Terminali etrafındaki peron düzenlemeleri ve asfalt çalışmaları ile Ali Tekin Caddesi’ndeki asfalt kaplama imalatlarını tamamlayan ekipler, İstiklal Caddesi’nde asfalt freze ve kazı dolgu çalışmalarını da bitirdi. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 1700 ton sıcak asfalt, 3350 ton dolgu malzemesi, 2500 metreküp hafriyat imalatı yapıldı. Bozuk olan yolların düzeltilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

‘Yolları modern, ulaşılabilir ve güvenli hale getiriyoruz"

Bursa’nın 17 ilçesinde hem altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini hem de üst kaplamaları tamamladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Orhangazi ilçemizde de yaklaşık 1.4 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt, dolgu malzemesi ve hafriyat imalatını tamamladık. Bursa’nın her yerinde daha sağlıklı ve konforlu ulaşımı hedefliyoruz. 17 ilçemizde de yolları modern, ulaşılabilir ve güvenli hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.