Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde çiftçilik ile uğraşan Serkan Karatekin, sabah tezgahına geldiğinde gördüğü nota inanamadı. Kağıtta verilen numarayı arayan Karatekin, karşısındaki Mehmet Özdemir'in kendisi yokken bahçesine geldiğini öğrendi. Bahçesinden biber, domates, karpuz gibi sebze ve meyvelerden topladığını öğrenen Karatekin, hakkını helal edip telefonu kapatmak istedi. Ancak, Özdemir kabul etmeyeceğini ve ne kadar tutuyorsa göndermek istediğini belirtti.

Böyle duyarlı vatandaşların mutluluk verdiğini belirten Karatekin, "Düğünümüz olduğu için tezgahımızı açamadık. O esnada duyarlı vatandaşlarımızdan biri gelmiş bizim tarladan sebze ve meyve toplamış. Hakkımızı helal ettik. Ancak benden iban istedi. Ne kadar kabul etmesem de, bana belli bir miktar parayı havale etti. Böyle duyarlı vatandaşların olduğu bilmek bizi sevindirdi" dedi.

Kaynak: İHA