İnegölsporlu futbolcular tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulüp başkanımızın ve yönetimin İnegölsporun hakettiği yerlere yükselmesi adına vermiş oldukları mücadeleleri görüyor ve bizlerde bu anlamda kulubümüze 250.000 tl maddi destekte bulunmak istiyoruz.

Ayrıca buradan belirtmek isteriz ki playoff olan inancımız tamdır oradan da bütün takımları yenerek hedefimizin birincilik olduğunu beyan etmek istiyoruz bu halde tüm İnegölspor camiasına ve İnegöl kamuoyuna bizlere inanmasını değerli başkanımız ve yönetimine sahip çıkmasını temenni ediyoruz

saygılarımızla