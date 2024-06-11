İnegöl'de iş dünyasının hızına yerel yöneticilerin yetişemediğini söyleyen İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, "İnegöl ekonomik gelişimiyle birlikte hızla göç alan ve büyüyen bir şehir. Peki, İnegöl büyümesi ve ekonomisiyle mütenasip gelişiyor mu? Sorun burada. İnegöl’ü idare edenler ya da iktidar İnegöllü müteşebbislerin gerisinde kalıyor.

Müteşebbisler yeni organize sanayileri, yeni firmalar kurarken yeterli destek alamamaktan şikayetçi" dedi.



İŞ YERİ KİRALARI REKABETİ ETKİLİYOR

İnegöl’de firmaların kendi imkanları ile büyüdüğünü ancak şehrin aynı oranda gelişmediğini söyleyen Başkan Bayrak, "İşyeri kiralarının yüksekliği rekabeti olumsuz etkilemekte bunun yanında konut kiralarının yüksekliği ise İnegöl’ü yaşanabilir bir şehir olmaktan çıkarmakta.

İşçi konut temininde zorlanırken , üretici yer sıkıntısı çekmekte.

Hızla göç alan ve ekonomisi gelişen İnegöl, şehirleşmesindeki zaafları sebebiyle yaşanabilir olmaktan çıkmakta" diye konuştu.

BELEDİYEYE ELEŞTİRİ

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda İnegöl Belediyesini de eleştiren Başkan Recep Bayrak, "Park yerleri yetersiz, aydınlatması zayıf , ulaşımı ise ciddi sorun. Şehre giren yabancı şehirden sora sora çıkıyor" dedi.

DURUMU İYİ OLANLAR TAŞINIYOR

Açıklamasında ilginç bir iddiayı da ortaya adan Bayrak, " Ekonomik gücü olan işadamlarımız Bursa’ya Mudanya’ya taşınıyor. Bu insanlar neden giderler, neden İnegöl’ü yaşanabilir bir şehir haline getiremedik.Bunu sorgulamalıyız.Şehir müteşebbisler eliyle hızla gelişirken müteşebbislerimize yetişemeyen yerel yöneticiler, sınıfta kalıyor.

Evet dostlar İş insanlarımız üretiyor, işçimiz çalışıyor İnegöl ekonomisi büyümeye devam ediyor ancak yerel yöneticilerimiz uyuyor.

İnegöl adeta hızla büyüyen bir köy misali.Velhasılıkelam acilen başta yerel yöneticiler olmak üzere , iktidarın Ankara ayağı dahil hızla ayağa kalkmalı İnegöl’ü yaşanabilir bir şehir haline getirilmeli.Yoksa mevcut sorunlarımıza yeni sorunlar ekleniyor.Biz ise muhalefet olarak sorunları doğru tespit edip, çözümleri için görüşlerimizi söylemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.