İnegöl’ün 50 yıllık sorununu çözecek altyapı çalışmalarında birinci etap tamamlandı. Alanyurt bölgesinde ikinci etap çalışmaları ise devam ediyor. Bir yandan altyapı çalışmaları devam ederken, bir yandan da altyapının tamamlandığı bölgelerde asfalt çalışmaları başladı. Merkez mahallelerde altyapısı tamamlanan bölgelerde bugüne kadar 7 mahallede 29 cadde ve sokağın asfaltı yenilendi. İnegöl Belediyesi 24 km, Bursa Büyükşehir Belediyesi de 11 km olmak üzere toplamda 35 km asfalt uygulaması yapıldı.

CADDE VE SOKAKLAR SİL BAŞTAN YENİLENİYOR

Kazılardan sonra yapılan asfalt yama ile geçici olarak düzenlenen sokaklar, bu çalışmayla freze ile yapılan kazıma işlemi sonrası komple asfaltlanıyor. İnegöl’ün cadde ve sokaklarının yenilendiği çalışmalar Hamidiye Mahallesinde devam ediyor. Son olarak bölgede; Işık, Hacımolla, Kurtuluş, Yarış, Pazar ve Barış sokaklarda asfalt kaplama çalışmasına başlandı.

“ALTYAPI BİR İHTİYAÇ”

Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden asfalt çalışmalarını beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Alper Taban, burada bir açıklama yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaptığı açıklamada;

Bugün Hamidiye Mahallemizde devam eden asfalt çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Bu dönem açıkçası altyapı çalışmaları ağırlıklı geçen bir dönem oldu. Bundan sonraki yıl da benzer şekilde altyapı çalışmaları devam ediyor olacak. Çünkü bu bir ihtiyaç. Bu ihtiyaçları karşılamak adına da gerek Büyükşehir Belediyemizin katkıları, destek ve çabalarıyla gerek İnegöl Belediyemizin gayretleriyle çalışmalar ortaya koyuyoruz

dedi.

SOKAKLAR BÜTÜNÜYLE KAPLANIYOR

Kazılardan sonra yapılan asfalt yamalarının geçici çalışma olduğunu söyleyen Başkan Taban, sözlerine şöyle devam etti:

Hamidiye Mahallemizde biliyorsunuz daha önce içme suyu hatlarımızı geçirdik. O gün kısmi olarak yapılan asfalt yamalarının ardından bugün artık sokaklarımızı bütünüyle kaplıyoruz. Bazı sokaklarda zemin değişimi olarak asfalt kaplama yapıyoruz bazı sokaklarda da zemin değişimine girmeden freze yöntemiyle ince bir miktarını kazıyarak o alanı tekrar kaplıyoruz. İkisi de farklı farklı çalışmalar ve maliyetlerle gerçekleşiyor.

ALTYAPIDA 210 KM TAMAMLANDI

Şehrimizde içme suyu hattı uygulamasının 210 km’lik birinci etabını tamamladık. Devam eden çalışmayla beraber 350 km’ye ulaşacak bu çalışmalar.

6 SOKAKTA 2140 METRE ASFALT UYGULAMASI

Asfalt çalışmalarımız şu an Hamidiye Mahallesi Kurtuluş, Yarış, Işık, Hacımolla, Pazar ve Barış sokaklarda gerçekleştiriliyor. Toplamda 6 sokağımızın uzunluğu 2140 metre. Toplamda da 4 milyon gibi bir maliyeti var bu çalışmanın. Bittiğinde güzel oluyor. Vatandaşlarımızın da memnun olduğunu görüyoruz. Başlangıçta kazılarla beraber yaşanan zahmet, asfalt kaplamasıyla mutluluğa dönüşüyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da tüm hemşerilerimizden özür diliyorum. ancak bu çalışma ancak bu şekilde yapılabiliyor. Bu çalışmaların devamı da gelecek. Daha önce Kemalpaşa, Süleymaniye ve farklı alanlarda bu çalışmaları yaptık. Bugün de burada devam ediyoruz. İnşallah mevsim şartlarının elvermesiyle olabildiğince bu çalışmalar devam edecek.

“ALANYURT BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR TOPARLANMA SÜRECİNE GİRİYOR”

Kasım ayıyla birlikte Alanyurt bölgesindeki çalışmalar toparlanma sürecine başlıyor. Sonrasında yol kaplama çalışmalarıyla süreç devam edecek. Öncelikle kazılan yerleri kısmi olarak kaplıyoruz. Ardından çökme süreci sonrası kalıcı asfaltları yapıyoruz. Çalışmalarda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Öznur Dede