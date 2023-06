İnegöl Belediyesi, İnegöl Köftesinin yanında 3 gastronomi değerinin daha Coğrafi İşaret sürecini tamamladı. Sofraları süsleyen lezzetler; İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Çıbrıka Bitkisi ve İnegöl Sütlü Kadayıfı artık şehrin tescilli lezzeti… İnegöl Belediyesi, bu lezzetleri ve Coğrafi İşaret sürecini düzenlediği lansman ile kamuoyuna duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin başlattığı Gastro İnegöl çalışmaları kapsamında şehrin saklı kalmış değerleri yeniden gün yüzüne çıktı. Turizm adına yapılan çalışmaların önemli bir ayağı olan gastronomi çalışmaları kapsamında İnegöl Köftesinin yanında İnegöl’ün birbirinden kıymetli gastronomi değerlerini de ülkemize ve dünyaya tanıtmak amacıyla çıkılan yolda, 11 ürün için Coğrafi İşaret başvurusu yapıldı. İnegöl Simidi, Çıbrıka Bitkisi, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Piyazı, Hınkal (Gürcü Mantısı), Metez (Çerkes Mantısı), İnegöl Sütlü Kadayıfı, Kaymaçina, Pitta (Boşnak Böreği), Büryan (Mişoriz) ve Tosman Helvası (Manav) için yapılan başvurulardan 3 tanesi sonuca ulaştı. İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Çıbrıka Bitkisi ve İnegöl Sütlü Kadayıfı coğrafi işaret alarak tescillendi.

TESCİLLİ ÜRÜNLERDEN ÖZEL MENÜ SUNULDU

Diğer ürünlerle ilgili süreç devam ederken, İnegöl Belediyesi 3 lezzetin tanıtımı ve coğrafi işaret sürecinin kamuoyuna duyurulması adına bir lansman düzenledi. Salı akşamı Ortaköy Tarihi Kervansarayında düzenlenen lansmanda, İnegöl ve Bursa’dan alanında uzman isimler, gastronomi profesyonelleri, turizmciler, akademisyenler ve pek çok özel davetli yer aldı. Lansmanda konuklara tescilli ürünlerden hazırlanmış özel bir menü sunuldu.

“GEZİN” UYGULAMASI, İNEGÖL LOKUMU VE İNEGÖL NOSTALJİ KOLONYASI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Lansmanda İnegöl’ün tarım değerleri çilek ile yaban mersininden özel olarak hazırlanan ve artık şehrin değerleri arasında yer alan İnegöl Lokumu ile birlikte mobilyadan esinlenilerek Eyüp Sabri Tuncer markası iş birliğinde oluşturulan odunsu bitkiler kokulu İnegöl Nostalji Kolonyası da görücüye çıktı. İki özel ürün, lansmanda misafirlerin beğenisine sunuldu. Aynı zamanda şehrin gezi rehberi olan “Gezin” mobil uygulaması tanıtıldı.

“İNEGÖL’Ü HEP BİRLİKTE BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İnegöl’ün tanıtım filminin sunumuyla başlayan lansmanda, daha sonra coğrafi işaret alan ürünler için hazırlanan gösterimler yapıldı. Ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak davetlilere hitap etti. Coğrafi işaretlerin tescili ile ilgili lansman töreni için bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Taban, “İnegöl’ümüz sadece gastronomiden ibaret değil. Başta sanayi ve endüstrisi olmak üzere, beraberinde tarım ve turizm gücünü de yanına katarak ve en önemli özelliği olarak her zaman ifade ettiğim girişimci ve müteşebbis insanıyla beraber İnegöl’ü hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Gastronomi deyip geçmek kolay değil. Ama bunu özellikle bu alanda çalışan profesyonellerin bunu çok daha iyi okuduklarını düşünüyorum. Onların tavsiyeleriyle yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

GASTRO İNEGÖL HİKAYESİ

Konuşmasında Gastro İnegöl hikayesini de anlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Ben biraz Gastro İnegöl hikayesinden de bahsetmek istiyorum. 2019 yılı itibariyle göreve geldiğimizde, özellikle İnegöl şehri göçlerle oluşmuş bir şehir. Kafkaslardan, Balkanlardan, Türki Cumhuriyetlerden, ülkemizin 81 vilayetinden bu şehirde yaşayan vatandaşlarımız mukim. Bizler de bunu bir zenginlik olarak gördük ve bu zenginliğin içerisinden daha neler çıkarabiliriz düşüncesiyle çalışmalarımızı başlattık. Gerek kırsalda, gerek merkez mahallelerimizde yaptığımız taramalar neticesinde özellikle; düğün adetleri, etnografik objeler, maniler, türküler, tarihi eserler ve tabi ki mutfak kültürü üzerine incelemeler yaptık. Burada gördük ki gerçekten çok büyük bir zenginlik var. İnegöl köftesinden daha fazlası diyerek düşündüğümüz bu zenginliği de bir markaya dönüştürebilir miyiz düşüncesiyle çalışmaya başladık.”

11 ÜRÜN İÇİN COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILDI

“2 yıl süren çalışmalar neticesinde coğrafi işaret başvurusu yapma kararı aldığımız ürünlerimiz oldu. İnegöl Simidi, İnegöl Çıbrıka Bitkisi, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Piyazı, Hınkal, Metez, İnegöl Sütlü Kadayıfı, Kaymaçina, Pitta, Büryan ve Tosman Helvası olmak üzere 11 alanda coğrafi işaret tescili yapmaya çalıştık. Bunlarla ilgili süreçler tabi çok bir anda olan süreçler değil.”

3 LEZZET TESCİLLENDİ

“Şu anda 3 ürünümüzün tescilini almış bulunuyoruz. Cerrah’ın bereketli topraklarından sofralara uzanmış kendine has tadı ve çömlekte kısa sürede pişirilmesiyle ayrıca lezzetlenen Cerrah Kuru Fasulyesi, Çiğ kadayıf ve tereyağın harmanlandığı, bol sütlü şerbeti, kendine has şekli ile ceviz ve tahinle servis edilen İnegöl Sütlü Kadayıfı ve kahvaltıda kızarmış ekmek üzerinde, et yemeklerinde ve çorbalarda müthiş bir damak lezzeti oluşturan, bu topraklara has bir kekik bitkisi olan Çıbrıka Bitkisinin başvuruları kabul edildi ve Coğrafi İşaretleri alındı. Diğer başvurularımızla ilgili de süreç devam ediyor.”

ÇİLEK VE YABAN MERSİNİ LOKUM İLE BULUŞTU

“Bu sadece coğrafi işaret alma süreci değil. Bunun haricinde yeni ürünler oluşturma, katma değerli ürünler ortaya çıkarma, İnegöl’ün tanınmasına katkı koyabilecek yeni enstrümanlar ortaya koyabilme çabası aynı zamanda. Bu düşünceyle İnegöl çileği ve İnegöl yaban mersininden oluşmuş İnegöl Lokumunu da artık bizler İnegöl Belediyesi olarak gittiğimiz yerlerde sunabiliyoruz. İnegöl çileği Kurşunlu bölgemizde ve civarında başlıca olmak üzere kendine has özellikleriyle yetişiyor. Yaban mersini de son zamanların ürünü. Büyükşehir Belediyemiz ve İnegöl Belediyemizin katkılarıyla ortaya çıkan ve başta Tuzla Mahallemiz olmak üzere Saadet ve Gazelli Mahallelerimizde de ekilişleri artan bir ürün. Ortaya çıkan bu ürünler halkımızın satışına da sunulacak.”

İNEGÖL’ÜN ARTIK BİR GEZİ REHBERİ VAR “GEZİN”

“Bir de Gezin uygulamamız var. Artık her şey dijitale dönüşüyor. Aradığımız her türlü konuyu artık arama motorlarına soruyoruz. Gezin uygulamasıyla bizler turizm ve gastronomi değerlerine sahip bir şehrin gezi rehberi olması gerektiğini düşündük. Şehrin hafızası, değerleri ve haritasının yer aldığı, tüm bu güzellikler ve gezi rotalarının tek bir çatı altında buluştuğu bu uygulamayı hayata geçirdik. Gezin uygulamasını indirdiğinizde; İnegöl’ümüze ait doğal güzellikler, tarihi yerler ve gezi rotalarını bu uygulama üzerinden konumlu bir şekilde bulabilirsiniz.”

ODUNSU BİTKİLER KOKULU İNEGÖL NOSTALJİ KOLONYASI

“İnegöl Nostalji Kolonyası da Eyüp Sabri Tuncer markası iş birliğinde ortaya çıktı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu marka İnegöl’den doğan bir marka ve İnegöl menşeili bu ailenin 1900’lü yılların başında İnegöl’e gelip burada ticarete başlamaları ve sonrasında İstanbul merkezli yerleşerek bu anlamda tesisleşmeleriyle bu alanda marka olmaları neticesinde oluşmuş marka. Bizim de her zaman iftihar vesilemiz oldu. Bunun bir hikayesi olmasını da istedik. İnegöl’e özgü bir koku oluşturabilir miyiz dediğimizde İnegöl’ün yıllardır ağacı sanata dönüştüren bir şehir olduğunu, bu hikayede odunsu bitkiler üzerinde çalışılabileceğini ifade ettiler. Daha sonra yapılan çalışmalar ve testler neticesinde bu ürünü elde etmiş olduk. Bu işin pek çok paydaşı var. Destek ve katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum.”

“TURİZMDE DEĞER, YERELDEKİ GÜCÜ ORTAYA KOYABİLMEK”

Başkan Alper Taban’ın ardından Kaymakam Eren Arslan kürsüye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yaptı. Arslan, “Biz çok şanslıyız ki böyle güzel ve bereketli, böyle müteşebbis insanların yaşadığı bir şehirde bana da görev yapmak nasip oldu. İlçemizdeki bu güzel enerji ve sinerjinin ne kadar güzel sonuçlar ortaya çıkardığını görmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. İnegöl’ümüz tarihiyle, doğasıyla, sahip olduğu değerleriyle geçmişten aldığı güçle, geleceğe emin adımlarla ilerleyen, hızla gelişen, büyüyen bir şehir. Ve İnegöl Türkiye ekonomisinde katma değer oluşturan bir şehir. Sanayisi ve sanayicisiyle bizim için bir gurur vesilesi. Turizm de bugün dünyada ekonominin önemli bir parçası. Ve bu turizmde bugün için değer, yereldeki gücünüzü ortaya koyabilmek. Bunun farkında olan Başkanımız ve ekibinin başlattığı çalışmaların güzel meyveler verdiğini görmek son derece mutluluk verici” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından misafirlere özel olarak hazırlanan menü sunularak akşam yemeği yendi. Ardından karşılıklı istişareler yapılarak Gastro İnegöl markası üzerine konukların fikirleri alındı.

Haber merkezi