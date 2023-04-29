İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı ve Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Fuarı Gezi Programı, 27 Nisan 2023 Perşembe günü gerçekleştirildi.

60 ilköğretim öğrencisi ve 6 yetkili öğretmen, bir araya gelerek teknoloji ve bilim dünyasının en son gelişmelerini yakından inceleme fırsatı buldu. Öğrencilerimiz, bu program sayesinde teknoloji ve bilim dünyasını daha yakından tanıma fırsatı elde etti.

İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı, eğitim ve bilim konusunda faaliyetlerini sürdürerek, İnegöl'ün gelişimine katkıda bulunmaya devam edecektir.