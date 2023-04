Bursa Akademi ve Psikoloji Merkezi, İnegöl Kemalpaşa mahallesi Ortaokul sokakta bulunan binada hizmete açıldı.

Psikolog çift Büşra Güllü Aluç ve Umut Aluç'un ortaklığında kurulan Bursa Akademi ve Psikoloji Merkezinin açılışına Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Siyasi Parti ilçe Başkanları ve milletvekili adayları ile davetliler katıldı.

BAŞARILI NESİLLER İÇİN BİZİMDE KATKIMIZ OLACAK

Programın açılış konuşmasını yapan iş yeri ortağı Umur Aluç “Hayalimiz sağlıklı be başarılı bir nesillerin yetişmesi için bizimde katkımız olmasıydı. Çok şükür hayallerimizi gerçekleştirmek için adım attık. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.” Dedi.

İNEGÖL’DE AÇILAN HER İŞLETME KIYMETLİ

İnegöl’de her açılan işletme kıymetlidir diyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban “İşletmemiz hayırlı olsun. İnegöl’de açılan her işletme bizim için değerli. Bizde bu değere atfen buradayız. Daha sağlıklı bir nesil daha sağlıklı bir toplum oluşması adına siz değerli meslek gruplarının katkısı olacaktır. İşletme herkese hayırlı uğurlu olsun.” Dedi.