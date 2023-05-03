842 hak sahibine projenin tanıtıldığı lansmanda konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Sizler bu projeyi istemediğiniz takdirde biz bu projeyi asla ilerletmeyeceğiz. Çünkü vatandaşa rağmen bir dönüşüm olmaz. Biz dersimize çalıştık, sizler de onay gösterirseniz hızlı şekilde başlatıp inşaat aşamasına getirmek istiyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesi şehrin ilk “Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi” için düğmeye bastı. Turgutalp Mahallesinde; Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan 250 bin m2’lik alanda yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm için projeler hazırlandı. Uzun soluklu bir hazırlık süreci neticesinde bölge bulunan 842 hak sahibi ile ilk buluşma Pazar günü gerçekleştirildi. Hak sahiplerine projeyle ilgili genel bilgilerin verildiği istişare toplantısı İlçe Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Burada Belediye Başkanı Alper Taban, yapılacak dönüşümü sunum eşliğinde vatandaşlara anlattı.

ŞEHRİN DÖNÜŞÜM BEKLEYEN BÖLGELERİ TESPİT EDİLDİ

Kentsel dönüşüm projesinin tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan toplantıda, daha sonra Başkan Alper Taban sunum eşliğinde süreci, projeyi ve hedeflerini anlattı. “Bugün yeni bir değişimin, dönüşümün arifesindeyiz” sözleriyle konuşmasına başlayan Taban, “Bildiğiniz gibi İnegöl’ümüzde özellikle 90’lı yıllarda yapılmış, 80’li yıllarda yapılmış eski yapı stoğumuz var. Bunlarla ilgili bir tarama yaptık. Bu tarama çalışmaları neticesinde şehrimizin değişim ve dönüşüm bekleyen bölgelerini çıkartarak Bakanlığımıza sunduk” şeklinde konuştu.

ÇOK DAHA SAĞLAM YAPILAR OLUŞTURULACAK

Deprem gerçeğine de dikkat çeken Başkan Taban, “İnegöl’ümüz, Bursa’mız, Marmara bölgesi deprem kuşağı altında. Tabi bu dönüşümleri biz sadece depremden dolayı yapıyoruz demek istemiyorum. Ancak öncelikli niyetimiz şehrimizin eskiyen yapılarını daha sağlıklı yapılar haline dönüştürmek. 80-90’lı yıllarda yapılan yapılar, o günün imkanları ve o günün yönetmelikleriyle yapıldı. O günün beton kalitesi, demir kalitesi bugüne göre çok farklıydı. Bugün inşallah hem zeminde yapılacak iyileştirmelerle hem de beraberinde malzeme kalitesiyle çok daha sağlam yapılar oluşturulacak” dedi.

VATANDAŞ İSTEMİYORSA YAPILMAYACAK

Başkan Alper Taban, hak sahiplerinin en az 3’te 2’sinin projeye onay vermediği takdirde dönüşümü yapmayacaklarını da vurgulayarak şöyle devam etti: “Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili günlerce çalışmalar yaptı, üzerinde tartışıldı. Biz sizlerin önüne çıktığımızda bütün detayları hazırlamak ve sizlere en doğru tasarımları, verileri sunmak istedik. En doğru teklifleri yapmak istedik. Bu bölgede daha önce bir deneme yapıldı, ancak gerçekleşmedi. Niçin gerçekleşmedi? Çünkü çoğunluğun rızasını almak zorundayız. Ben size rağmen bir dönüşüm gerçekleştirmek istemiyorum. Burada yaklaşık 842 tane hak sahibi var. Bunun 3’te 2’si evet demesi durumunda biz adımımızı atacağız. Aksi durumda siz istemiyorsanız asla ve kata ben bu dönüşüme girmeyeceğim. Burada yaptığımız çalışmalarda hakkaniyetli, adaletli sunumlar ve teklifler olacak. Bunları muhtarlığımızın yanında hazırladığımız Kentsel Dönüşüm Ofisimizde sizlerle konuşacağız. Burada detaylı teklifleri sunmamız mümkün değil. Ben burada genel çerçeveyi sunacağım.”

PROJENİN İÇERİĞİNDE NELER OLACAK?

“4 ana caddemizin arasında kalan bölgemizle beraber, sağlık ocağımızın da bulunduğu adayı kapsayan yaklaşık 250 dönümlük bir hamuru biz yeniden yoğurduk. Yollarıyla, caddeleriyle, sokaklarıyla… Mevcut durumda yol ağlarına baktığımızda birbirini karşılamayan ve karmaşık yollar, yeni projede ise alan gayet güzel şekilde kullanılmış, tüm alan fonksiyonel şekilde değerlendirilmiş. İnegöl’ün yeni bir merkezi olacak burası. Burada toplamda ticaret alanlarıyla, konutlarıyla toplamda 1787 adet bağımsız alan oluşturulacak. Kendi içerisinde meydanların yerleştirildiği, ticaret alanlarının oluşturulduğu bir dönüşüm olacak. Yine 1225 kapalı ve 187 açık olmak üzere toplam 1412 araçlık otoparkın bulunduğu bir çalışma olacak. 7 ayrı etap olarak ele aldığımız bir proje olacak. İçerisinde yine okulumuz, sağlık ocağımız gibi alanların da yer aldığı bir dönüşüm olacak. Hem kendi site ve blok içlerinde yeşil alan olacak hem de geneli kapsayan bölgenin yeşil alanları bulunacak.”

DETAYLAR KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİNDE VERİLECEK

Projenin süreci hakkında da bilgiler veren Başkan Taban “Kentsel Dönüşüm Ofisimizi Turgutalp Muhtarlığımızın hemen yanında hazırladık. Sizleri burada ağırlayacağız. Tekliflerimizi paylaşacağız. Sizlerin rızası olup olmadığı sorulacak. Arkadaşlarımız burada randevu usulüyle çalışacaklar. Bir yığılma olmasını istemiyoruz. Hak sahipleri tek tek aranarak davet edilecekler.” dedi.

5 YILDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

“Bu alanı bir defada yıkıp yapmamız mümkün gözükmüyor. Çünkü İnegöl’de bu kadar kiralık daire yok. Biz etap etap gitmek istiyoruz. Her bir etapta 150-200 konut olacak şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzde bir fırsat oluşur İnegöl’de kiralık daire bol olursa yine sizlerin de fikrinizi alarak hızlandırabiliriz. Projeyi etap etap götürdüğümüz takdirde 5 yıl sürebilecek bir proje. Ancak sizler bu projeyi istemediğiniz takdirde biz bu projeyi asla ilerletmeyeceğiz. Çünkü vatandaşa rağmen bir dönüşüm olmaz. Biz gerekçelerimizi aktardık, olması gerekenleri ortaya koyduk. Ve burada Allah’ın izniyle en güzel teklifleri yapacağız. Biz insanlara bedel ödetmek istemiyoruz. Bu dönüşümü böyle gerçekleştirmek istiyoruz. Biz dersimize çalıştık, sizler de onay gösterirseniz biz hızlı şekilde başlatıp inşaat aşamasına getirmek istiyoruz.”