İnegöl'ün ihracat rakamları geçtiğimiz günlerde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ tarafından açıklanmıştı.

Açıklanan ihracat rakamlarına göre 2022 yılında en çok mobilya ihraç eden firma 20,6 milyon dolarlık rakamla Weltew Mobilya olurken en çok ihracat yapan ikinci firma ise 19.5 milyon dolarlık ihracatla geçen yıl olduğu gibi bu yılda Saloni Mobilya oldu.

Weltew ve Saloni Mobilyayı, Asrra, Çilek, Çel-Mo, Özcanlar Sandalye, Orçam, Emmoda takip etti. Liste’de yer alan 2 firma ise isminin açıklanmasını istemedi.