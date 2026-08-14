Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve kentte sebze üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla kışlık sebze fidesi desteği sağlanıyor. 'Sebzeciliği Geliştirme Projesi' kapsamında Malkara, Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde toplam 89 üreticiye 104 bin 208 adet kışlık sebze fidesi dağıtılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ İli Ziraat Odası Başkanlıklarının iş birliğinde yürütülen proje kapsamında üreticilere kırmızı ve beyaz lahana, kıvırcık marul, karnabahar ve brokoli fideleri teslim ediliyor.

Fide bedelinin yüzde 70'i Büyükşehirden

Üreticilerin tohum, fide, gübre ve sulama gibi temel tarımsal girdilerdeki maliyet artışlarından daha az etkilenmesi amacıyla uygulanan projede fide bedelinin yüzde 70'i Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yüzde 30'u ise Ziraat Odaları tarafından karşılanıyor.

Toplam proje bedeli 496 bin 786,68 TL olurken, Büyükşehir Belediyesi'nin projeye KDV dahil katkısı 347 bin 750,68 TL olarak gerçekleşiyor.

104 bin 208 fide toprakla buluşacak

Proje kapsamında dağıtılacak 104 bin 208 fidenin 23 bin 88'ini kırmızı lahana, 24 bin 24'ünü beyaz lahana, 21 bin 216'sını kıvırcık marul, 19 bin 968'ini karnabahar ve 15 bin 912'sini brokoli fideleri oluşturuyor.

Destekten Malkara'da 19, Süleymanpaşa'da 40, Çerkezköy'de 21 ve Çorlu'da 9 üretici olmak üzere toplam 89 üretici yararlanıyor.

Fide dağıtımları 12 Ağustos'ta Malkara ve Süleymanpaşa'da gerçekleştirilirken, program 13 Ağustos'ta Çerkezköy ve Çorlu'da devam etti.

Yazlık fidelerde de 482 bin destek

Büyükşehir Belediyesi, daha önce gerçekleştirdiği yazlık fide destekleriyle de üreticilere katkı sağladı. Bu kapsamda sofralık ve salçalık domates, kapya biber, kavun ve karpuz başta olmak üzere farklı ürün gruplarında toplam 482 bin adet yazlık sebze fidesi üreticilerle buluşturuldu.

Sonbaharda dikimi yapılan ve kış ile ilkbahar aylarında hasat edilen kışlık sebzelerin Tekirdağ'ın iklim şartlarına uygun olması sayesinde üreticilere alternatif ürün imkanı sunulması hedefleniyor. Projeyle tarımsal faaliyetlerin yılın daha uzun bir dönemine yayılması ve mevcut tarım alanlarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, mazot, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, yem, bağcılık, tarla yolları, mera ve hayvan sulama tesisleri ile yerel ürünlerin tüketiciyle buluşturulmasına yönelik çalışmalarla kırsal üretime yönelik desteklerini sürdürüyor.