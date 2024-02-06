TÜİK, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin nüfusu, geçen yıl 2022'ye göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye çıktı.

İNEGÖL'ÜN NÜFUSU 1 YILDA 4 BİN 815 KİŞİ ARTTI

İnegöl’ün 2023 yılı yeni nüfus sayımız ise 299 bin 300 oldu. İnegöl’ün nüfus artış hızı ise binde 15,9 oldu.

BURSA’NIN NÜFUS ARTIŞI BİNDE 6,2

Bursa’nın 2022 nüfusu 3 milyon 194 bin 720 iken 19 bin 851 kişi artarak, 2023 yılında 3 milyon 214 bin 571 oldu.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL 84 BİN 241 KİŞİ İLE BAYBURT OLDU

Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip etti.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI 33,5'E YÜKSELDİ

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Türkiye'de 2021 yılında 33,1 olan ortanca yaş, 2022 yılında 33,5'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,4'ten 32,8'e, kadınlarda ise 33,8'den 34,2'ye yükseldiği görüldü.

Kaynak: Haber merkezi