

Kaza İnegöl-Domaniç yolu İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Karayolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Hasan K.(59) Yönetimindeki 43 RT 478 plakalı otomobil, Gündüzlü Mahallesinden yola çıkan sürücü İsmail T.(52) yönetimindeki 16 BIR 076 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, 16 BIR 076 plakalı otomobildeki yolcular Nurhayat E.(27) ve Yusuf T.(28) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

VATANDAŞLARDAN KAVŞAK TALEBİ

Vatandaşlar, sık sık kazalarında olduğu noktada kontrollü kavşak yapılmasını talep ettiler.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK