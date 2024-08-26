İnegöl'ün kırsal İsaören mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu, 5 aylık süreçte hayata geçirdiği ve hedeflediği projeleri açıkladı. Muhtar Çıbukcu ve azaları, mahallenin gençleriyle yemekte buluştu.



Yemeğin ardından açıklama yapan İsaören mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu, "Arkadaşlar 31 mart'tan bugüne hem yaptıklarımız hem yapacaklarımız ve köyümüzün ihtiyaçları ile alakalı burada basın aracılığıyla bir açıklama yapmak istiyorum. 31 mart'tan bugüne kadar yapılan çalışmalar geçici muhtarlık odası yaptık öncelikle bunu söylemek isterim futbol sahası çitler, aydınlatma işlemini yaptık aynı zamanda arazi çalışmaları yaptık mezarlıkların temizlenmesi İmam lojmanının tadilatı, bir ailenin çatısı yapıldı, mesire alanı çalışması yaptık, Süleyman Aydın evinin önü su giderinin orada daha önceden de vefat eden bir teyzemiz vardı orada güzel bir alan yaptık. İnegöl'ün en yüksek kırsal mahallelerinde 3 sıradayız ana yolların bağlantı yolu olma sebebiyle daha da fazla belki 2000 kişiye ulaşan bir nüfus var." dedi.



Etkinliklerden bahseden Çıbukcu," 3500 kişilik dede pilavı yaptık. 1500 kişilik aşure yaptık. Bir de kadınlara şalvar etkinliği yaptık. Bunun için de ayriyetten gençlere teşekkür ederim sağ olun var olun." diye konuştu.

Projelerden bahseden Çıbukcu, "Aynı zamanda içme suyu ve kaynak suyu olarak ihale yapıldı çünkü suyumuz çok çok az geliyordu bu problemi de çözdük şu anda müteahhite verildi yetersiz kanalizasyon kanal çalışmamız hala devam ediyor proje çalışması olarak. Spor kulübümüzü 70 kişilik öğrencisi var bu öğrencilerin yaşları 12 ile 14 arasında. Futbol sahasının halı saha olarak kullanılması için dilekçe verdik 4 yaş Kur'an kursu yapılması için bir dilekçe verdik bu konuda elimizden geleni yapacağız talebeler 4 ve 6 yaş arası olacak ve çocuklara ders verilecek bu yerde. Futbol sahasının karşısına otopark yapacağız orada belediyeye ait 5 dönümlük bir arazimiz var bu projemiz için dilekçemize verdik. Yakında toprağa kaldıracaktır ortağı otopark çalışmamız var. 31 mart'tan bugüne kadar yapılan çalışmalarda mahallemizin ihtiyaçları için mahallemizin dilekçelerini okuyayım hemen.

Aşağıdaki köy alanında bulunan bayrak direği için belediyeye dilekçe verdik artık hangisi yaparsa

Köprünün yan tarafına bir yaya köprüsü yapacağız ve bunun talebinde bulunduk. Biraz önce söylediğim gibi yetersiz olan kanalizasyon çalışması devam ediyor. Arazi yollarını stabilize arazi yollarını stabilize yapılması bunun da dilekçesini verdik.



Buna özellikle değinmek istiyorum köyümüz diğer köylere göre 10.000 ton meyve üretmekte buna rağmen 3 tane yolumuz var bu yolda bana göre asfaltı da olması lazım ama maalesef yok yani geçtim her şeyi çakıl bile yok bu yollarda ama mutlaka olması gerekiyor. 1968 yılında yapılan Köyiçi istinat duvarların uç kısımlarının rezerve edilmesi için devlet Su işlerine dilekçe gönderdik ve bildirdik. Yakında proje aşamasına geçecekler.

5 yıl önce selden yıkılan istinat duvarının tekrar tamir edilmesi için kaymakama da gerekli olan bilgilendirmeyi yaptım bu sorumluluk tamamen benim üzerimden kalkmıştır. Buraya bir sağ gelirse o duvarlar leblebi gibi yıkılır o duvarların istikametinde de 30-35 tane hane var bu durum çok tehlikeli. Spor sahası tarafında ters gelen trafo ve elektrik alanın tekrar Yeni bir sistemle kurulması.

Yetersiz olan çöp konteynırların tamamlanması bizi 15 tane lazımdı ama sağ olsunlar bize 3 tane göndermişler. Depreme dayanıksız olan okul binasının yapılması onunla dilekçesini verdik yapılmasını istiyoruz. Spor kulübümüze ait bir halı saha yapılması bununla ilgili olarak da elimizden geldikçe dilekçe yazdık. Türkiye futbol federasyonu da dilekçemize verdik Bursa valisine belediyesine hepsine gerekli olan dilekçeleri yazdım.

Mahallemizdeki metrop evlerin temizlenmesi yaklaşık 10-12 tane kullanılmayan ev var bazı gençlerimiz kötü alanları kullanabiliyor bu nedenden dolayı o bölgelerin temizlenmesi gerekiyor.

Herkese ev hanelerimizde yeterli olarak internet çekimi sağlanmıyor ve telefonlarda da çekim olmuyor bu nedenden dolayı altyapım olabilmesi için dilekçe verdik. Aynı zamanda her iki caminin parsellerini tek parsellerle birleştirilmesi ve yangın söndürme bu aralarının bakımında yapılması için gerekli bildirgeyi gerekli yerlere sağladık.

En son geldiğimiz noktada belediye başkanı da söyledi köyümüz için olmazsa olmazı ilk önce yapılması gereken imar planıdır gelenler proje yapılması istediğinde bazı bölgelerde Parseller var yeni yapılacak olan kanalizasyon yani proje yapılamadığı için herhangi bir şekilde işlem yapamıyorlar." ifadelerini kullandı.