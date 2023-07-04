Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, dere kenarlarına çöp ve moloz dökenler için cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Cerrah Mahalle Muhtarı Hasan Ayar sosyal medya hesabında mahalle sakinlerini şöyle uyardı; “Mahalle sakinlerimize duyuru, dere kenarlarına çöp ve moloz dökülmemesini rica ediyoruz. Dökenlere cezai işlem uygulanacaktır.”

Hasan Ayar, ayrıca Cerrah Mahallesi’nde 1080 ve 1081. Sokaklar arasında bulunan alana cami yapılması için İnegöl Belediyesi’nden iznin verildiğini de duyurdu.

Murat Erdoğan