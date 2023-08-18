Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bin dekarlık alanda yetiştirilen yaban mersini, bu yıl 60 ton rekolte hedefiyle toplanmaya başlandı. İnegöl, bu tarımsal ürünü artan talep nedeniyle yerel bir marka olarak konumlandırıyor. İlk deneme ekilişlerinin 2013 yılında Tuzla Mahallesi'nde gerçekleştiği yaban mersini macerası, yıllar içinde genişleyerek bin dekarlık alanlara yayıldı. Tek parça halinde Türkiye'nin en büyük yaban mersini bahçesi de yine bu mahallede bulunuyor.

Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen hasatta bu yıl 60 ton rekolte elde etme hedefi gözetiliyor. Geçen yıl 30 ton ürün elde edilen hasatta, üreticiler bu yılın Temmuz ayıyla birlikte toplama işlemlerine başladılar. Ağustos sonuna kadar sürecek olan hasatta, Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban gibi yetkililer de yer aldı.

Başkan Taban, yaptığı açıklamada, bölgenin bin 100 rakımında bulunan özel ve güzel bir alana sahip olduğunu vurgulayarak, yaban mersini üretimindeki başarıdan gurur duyduklarını ifade etti. İnegöl'ün artık "İnegöl yaban mersini" olarak anıldığını ve üretimdeki artışın her geçen yıl kendini gösterdiğini dile getirdi. İlçe genelinde bin dekarlık ekili alan hedefine ulaşıldığını belirterek, bu yılki hedeflerinin 60 ton rekolte olduğunu belirtti.

Başkan Taban, yaban mersininin antioksidan özellikleriyle öne çıktığını ve çeşitli hastalıklara şifa sağlayabileceğini belirtti. Yabancı alım heyetlerinin bölgeye gelerek ürün alımı gerçekleştirdiğini ve bu alandaki işbirliklerinin arttığını söyledi. Aynı zamanda Dubai'den gelen bir heyetle ihracat anlaşması yapıldığını da paylaştı. Depolama alanları ve diğer eksikliklerin giderilerek verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaymakam Arslan da yaptığı açıklamada, 2013 yılında başlayan deneme üretimlerinin bugün 60 ton rekolte elde edilebilecek noktaya geldiğini vurguladı. Yaban mersininin sağlık açısından önemine dikkat çekerek, çiftçilere verdikleri desteklerin üretimdeki büyümeyi desteklediğini belirtti. Aynı zamanda yaban mersininin pazarlama sorunu olmayan bir ürün olduğunu ve gelecekte de desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Bölgede üretim yapan çiftçilerden Bekir Uzuner, 2017 yılında bahçeyi satın aldıktan sonra yaban mersini üretimine başladığını ve rekoltenin her yıl arttığını ifade etti. İhracatın büyük bir kısmının yurt dışına yönlendirildiğini ve üretimin hız kesmeden devam ettiğini paylaştı.

İnegöl ilçesinin yaban mersini üretimindeki başarısı, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yılki 60 tonluk rekolte hedefi, bölgenin tarımsal değerini daha da yükselteceğe benziyor.