İnegöl Emniyet Müdür Yardımcısı yapılan terfi sonucu Emniyet Amiri Halil İbrahim Kançu, oldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğünde 4 yıldan bu yana gören yapan Başkomiser Halil İbrahim Kançu, geçen ay gelen terfi sonucu Amirlik rütbesine yükseldi. Terfinin ardından Kançu, Emniyet Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

İnegöl'de son 4 yılda cinayetlerin aydınlatılması, uyuşturucu ve çetelere yönelik yapılan operasyonların başında yer alan Kançu, önemli işlere imza attı.

HALİL İBRAHİM KANÇU KİMDİR

2011 yılında Polis akademisinden komser yardımcısı olarak mezun olan Kançu, sırasıyla Eskişehir, Şırnak, Bursa ve İnegöl'de görev yaptı.

4 yıldır İnegöl'de görev yapan Kançu, Evli 2 çocuk babası

Kaynak: HABER MERKEZİ