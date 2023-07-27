CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk İnegöl’e yapılması istenen stadyum için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ye soru önergesinde bulundu.

Önergede şunlar yer aldı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

İnegöl; İnegölspor ve İnegöl Kafkasspor'a gibi iki başarılı profesyonel futbol takımına ve birçok amatör futbol kulübün ev sahipliği yapmaktadır.

İnegöl Kafkasspor, bu yıl 3. Lige çıkmış olup; geçen yıl tüm futbol maçlarını Bursa'daki statlarda oynamıştır. Bunun sebebi İnegöl’deki antrenman sahası ve stadyum eksiğidir.

Bilhassa İnegölspor Stadyumun’daki şartlar yapının yıkılma tehlikesi içerisinde olduğunu göstermektedir. (Ek-1) Bu sebeplerle, İnegöl’deki stadyum ile ilgili olarak AKP Milletvekili Mustafa Varank 09.05.2023 tarihinde İnegöl’e bir stadyum yapılacağının sözünü vermiştir.

Bu bağlamda;

1) Bursa İli İnegöl İlçesi'nde ek antrenman sahaları ve stadyum projesi bu yılki planda mevcut mudur?

2) Bursa İli İnegöl İlçemizdeki stadyumun bir yenisi inşa edilene kadar, bu yıl iki profesyonel takım tarafından en az haftada bir kere kullanılacak olan stadyum için güçlendirme/iyileştirme çalışmaları yapılacak mıdır?

3) Bursa İli İnegöl İlçesi'ne inşa edilecek stadyum yeni bütçe planına dahil edilecek midir?

Murat Erdoğan