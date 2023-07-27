Sıcak havalar etkili olurken Bursaspor oyuncularıda nasibini aldı. Sıcak hava koşullarının etkisiyle dün akşam Yeşil-Beyazlılar antrenman yapamadı.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı günün ilk antrenmanıyla başladı. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle startını verdi. Futbolcular antrenmanı MAS koşularıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.