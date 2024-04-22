23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Kaymakamlık, Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamlarında oturarak, bir süreliğine İnegöl’ü yönettiler. İnegöl protokolünü ele geçiren öğrenciler, fikirleri ile gelecek için umut vaat ettiler.

İlk devir teslim İlçe Kaymakamı Eren Arslan’ın makamında gerçekleşti. Kaymakam Eren Arslan makamını, Çitli Nihat Korkmaz İlkokulu öğrencisi Kerem Celaloğlu ile Erçin Celaloğlu’na teslim etti.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise, makamını Mesudiye İlkokulu öğrencilerine teslim etti.

İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, makamını Vehbi Koç İlkokulu öğrencileri İbrahim Açıkgöz ile Orçun Kemal Küçük’e teslim etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, makamını Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Ayşe Zehra Uslu’ya teslim etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, makamını Hacer Salih Yıldız İlkokulu 4- F Sınıfı Öğrenci Fırat Vefa Önder’e teslim etti.

İnegöl Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Tepe, makamını İsaören İlkokulu öğrencisi Talha Yılmaz’a teslim etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ