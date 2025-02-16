Kış aylarının ve mevsim şartlarının değişkenliği sebebiyle son aylarda tüm Türkiye’de influenza gribal enfeksiyonu yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu gribe karşı vatandaşların daha bilinçli olması gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, son bir ayda bu hastalık nedeniyle başvuranların sayısının iki-üç kat arttığını bildirdi.

Tıp Merkezi Başhekimi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Aydın, artan vakalar nedeniyle Sakaryalıları uyardı. Bu salgından korunmak için hijyen kurallarına ve mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Aydın, gribin panzehiri olarak ise bol sıvı tüketimi ve istirahati gösterdi. Uzm. Dr. Sedat Aydın, "Gribal enfeksiyon genellikle kulak, burun, boğaz ve bronşlardan kaynaklanır. Enfeksiyon ilk olarak boğaza yerleşir ve ateş, öksürük, boğaz tahrişi ile solunum güçlüğü gibi belirtilerle kendini belli eder. Bu gibi şikayetleri olanların hemen doktora başvurması, enfeksiyonun yayılmasını önlemek açısından büyük önem taşır" dedi.

"İstirahat, bol sıvı ve bağışıklık güçlendiren besinler"

İnfluenza hastalığına karşı korunmak için tavsiyelerde bulunan Uzm. Dr. Aydın, "Özellikle mevsimsel risklerin arttığı bu dönemlerde, hastalıklardan korunmak için yakın temaslardan kaçınmak ve kalabalık ortamlarda mutlaka maske gibi koruyucu önlemler almak gerekir. Belirtilerin ortaya çıkması durumunda ise, evde kendi kendinize ilaç kullanmamalı veya serum taktırmamalısınız. Mutlaka doktora başvurmalı, tedavi sürecini uzman kontrolünde, doktorunuzun önerdiği yöntemlerle sürdürmelisiniz. Enfeksiyon durumunda, vücudumuzun iyileşmesi için en önemli tedavi yöntemlerinden biri istirahat etmek ve bol miktarda sıvı almaktır. Bol sıvı tüketmenin önemi, vücudun enfeksiyonla savaşırken ihtiyaç duyduğu suyun sağlanmasıdır. Virüslerle savaşan vücut, sürekli olarak zayıflar ve bu zayıflama, terleme ya da idrar yoluyla atılmadığı takdirde aşırı yorgunluk, halsizlik gibi şikayetlere yol açabilir. C vitamini açısından zengin olan narenciye ve diğer meyve ve sebzeler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve enfeksiyonla mücadelede vücuda önemli bir destek sağlar. Bu nedenle, doğru beslenme ve bol sıvı alımı, iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olacaktır" diye konuştu.