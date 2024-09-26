Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye, sigorta sektörünün öncü şirketlerinden Allianz Türkiye ile stratejik iş ortaklığına imza attı. Bu yeni iş birliği ile BANKANIN müşterilerine sunduğu hayat sigortaları sigorta şirketinin sağladığı ürünlerden oluşacak.

Avrupa’nın önde gelen bankalarından ING Grubu’na bağlı ING Türkiye, sigorta sektörünün öncü şirketlerinden Allianz Türkiye ile stratejik iş ortaklığına imza attı. İş birliği kapsamında, bankanın müşterilerine sunduğu hayat sigortaları, sigorta şirketinin sağladığı ürünlerden oluşacak. Bankanın tüm dijital kanallarından ve şubelerinden kredi kullanan müşteriler, şirketin altı farklı kredi bağlantılı hayat ürününden ihtiyaç ve beklentilerine en uygun ürünü seçebilecek. Dijitalleşmeyi stratejik öncelikleri arasında konumlayan ING Türkiye’nin Allianz Türkiye ile müşterilerine sunduğu kredili hayat ürünleri dijitale özgü tasarlanıyor, böylelikle müşterilere esnek, kolay ve zahmetsiz bir deneyim sunulması amaçlanıyor.

“Benzer vizyona sahip iki kurumun bu stratejik iş ortaklığı ile daha da güçleneceğine inanıyoruz”

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Banka olarak dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği stratejimizin merkezine alıyoruz. Stratejik iş ortaklıklarımızda hem müşterilerimize fayda ve katma değer oluşturabileceğimiz hem de dijital yetkinliklerimizi öne çıkarabileceğimiz iş birliklerini değerli buluyoruz. Bu kapsamda dijitalleşmeyi önceliklendiren, öncü sigorta şirketlerinden Allianz Türkiye ile bankasürans alanında güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Benzer vizyon ve kültüre sahip, Avrupa merkezli iki kurumun bu stratejik iş ortaklığı ile daha da güçleneceğine inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm iş birliklerinde ve geliştirdiğimiz ürünlerde müşteri deneyimini merkeze alıyoruz. Bu doğrultuda, sigorta şirketi ile sunacağımız tüm sigorta ürünlerini dijitale özgü olarak tasarlayarak müşterilerimize esnek, kolay ve zahmetsiz bir deneyim sağlamayı ve onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Allianz Türkiye ile dijital gücüyle hayatın içinde çözümler geliştirmeye odaklanan ING Türkiye’nin stratejilerinin uyumu iş birliğine güç katacak”

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan da anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi: “Şirket olarak, sürdürülebilirlik, müşteri odaklılık ve güvenilirlik gibi değerleri paylaştığımız kurumlarla iş birlikleri kurarak, ürün ve hizmet ağımızı geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu doğrultuda ING Türkiye ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dijitalizasyon ve inovasyon odaklı yeni nesil sigortacılığa öncülük etmeyi amaçlayan Allianz Türkiye ile dijital gücüyle hayatın içinde çözümler geliştirmeye odaklanan bankanın stratejilerinin uyumu, bu iş birliğine güç katacak. Bu ortaklıkla faaliyet alanımıza önemli bir dağıtım kanalı eklememizin, pazar payı ve satış ağımızın gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.”