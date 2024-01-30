ING Türkiye ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliği protokolü imzaladı.

ING Türkiye ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği ile ING Türkiye, TESK’e kayıtlı esnaf ve sanatkârlara özel avantajlar sunacak. KOBİ’lerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini yapabileceği ING KOBİ Dijital ürünleri ile TESK’e kayıtlı şahıs işletmesi sahibi KOBİ’ler, birçok bonus kampanyalarından faydalanabilecek. Ayrıca ING KOBİ Dijital ile şahıs işletmeleri EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapabilecek.

Gökgöz: "KOBİ’lerimiz işlerini büyütürken onların yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz"

İş birliği hakkında görüşlerini aktaran ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “KOBİ’lerimiz ekonomimizin önemli bir gücünü oluşturuyor. ING olarak ihtiyaç duydukları her anda KOBİ‘lerin yanında olmayı ve dijital bankacılık çözümlerimiz ile onlara iş yerlerinin başından ayrılmadan bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceği hizmetleri sunmayı önceliklendiriyoruz. Dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştirerek müşterilerimizin ticari hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için çalışıyor, Cebimdeki Danışman KOBİ hizmetimiz ile işletmelere görüntülü, yüz yüze ve kolay bankacılık deneyimi sunuyoruz. KOBİ’lerimiz işlerini büyütürken onların yol arkadaşı olmayı önemsiyoruz, bu vizyon çerçevesinde Türkiye genelinde faaliyet gösteren 2.5 milyona yakın esnaf ve sanatkârı temsil eden TESK ile imzaladığımız protokolü oldukça değerli buluyor ve TESK’e bu iş birliği için teşekkür ediyoruz. KOBİ’leri hem finansal olarak desteklemeye hem de dijital ürünlerimizle onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye aktardı.

Palandöken: "İş birliğimizin esnafımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise “Konfederasyonumuz Türkiye’nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biridir. Esnaf ve sanatkârlara verilecek her değer bizim için önemli. TESK olarak esnaf ve sanatkârlarımıza fayda ile birlikte ek avantajlar sağlayan iş birliklerinin her zaman destekçisiyiz. Esnaf ve sanatkârları desteklemek ekonomiye önemli bir katma değer sağlayacaktır. Bu kapsamda, ING Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz ve esnaflarımıza özel avantajlar sunan bu iş birliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu destek paketinin esnafımızın işlerini büyütmesine katkı sağlamasını umuyor, iş birliğimizin esnafımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.