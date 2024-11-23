Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) 7.’sini düzenlediği Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi, ‘Sıfırın İnşası: İnsanca Yaşam’ temasıyla gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirliğin önemini ortaya koymak amacıyla her yıl düzenlediği Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’nin 7’ncisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleştirildi.

Sektör liderlerinin çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliği tartıştığı zirvenin açılışında konuşan ÇEDBİK Başkanı Mehmet Sami Kılıç, karbon salımlarının yüzde 40’ından sorumlu olan inşaat sektörünün, tüm paydaşları ile bir araya gelerek bir başarı hikayesi yazmak zorunda olduğuna dikkat çekerek “Bu hikaye sadece karbon salımlarının azaltılmasına yönelik değil, doğa dostu, eşitlikçi ve kapsayıcı insani bir düzenin yerleşmesine yönelik bir hikaye olmalı” dedi.