Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Akgün Sokak’taki inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçisi Ahmet B. (47), taşıdığı malzemelerin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi, yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.