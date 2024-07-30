Instagram gizli hesap görme ve gizli hesaplara bakma, gizlilik kapatılmış hesaplar için normal şartlarda pek mümkün değildir. Ancak bazı uygulamalar ve web sitesi sayesinde takip etmeden hesap görme mümkün hale gelebiliyor. Bir kişinin hesabı gizli ise ve profil paylaşımlarını görmek istiyorsanız kullanacağınız uygulama ve internet sitesini dikkatli bir şekilde kullanmalısınız. Aksi halde hesabınıza erişerek ve bilgilerinizi alabilirler. Peki instagram gizli profil görme için kullanılan yöntemler ne kadar güvenli?

Instagram Gizli Hesap Görme Yöntemleri Ne Kadar Güvenli?

Instagram’ın gizlilik ilkelerinden ve takipçilerinin gizliliğini sağlamaları için gizli hesap özelliği bulunmaktadır. Instagram gizlilik aktif edildiği zaman takipçisi olunmayan hesapların paylaşımları gizleniyor. Hikaye, fotoğraf, video gibi paylaşımları görmek için takipçisi olunması gerekiyor. Durum böyle olunca da kullanıcılar “instagram gizli hesap görme” yöntemlerini araştırıyor.

Uygulama ve web siteleri ne kadar güvenli?

Gizli hesap görme uygulaması ve internet sitesinin çalışma mantığı vardır. Eğer gizli hesabın takipçilerinden herhangi biri daha önce uygulama veya web sitesini kullanmışsa, hesabı görmek mümkn olabiliyor. Ancak uygulamayı kullanan kişi giriş bilgileri ile sisteme gireceği için bu yöntem çok güvenli değil. İstenildiği zaman hesap ele geçirilebilir ve uygulama yapımcısı tarafından istenilen paylaşımlar yapılabilir.

Peki bu uygulamarı nasıl kullanacağız?

Instagram gizlilik kapatılmış olan hesabı görmek isteyen kişiler, uygulamaya kendi hesapları ile giriş yapmamalı. Kullanılmayan veya yeni bir hesap oluşturarak deneme yapılması hesap güvenliği açısından daha sağlıklı olacaktır.

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Instagram Gizlilik Hesap Görme 2024

Instagram gizlilik hesap görme için bir çok uygulama ve web sitesi bulunuyor. Düzgün çalışan uygulama ve siteler sayesinde gizlilik hesap görme mümkün hale geliyor. Ancak her uygulama ve site işe yarıyor diyemeyiz. Bir çok uygulama hesapları ele geçirmek için veya reklam için kurulmuş olsa da işe yarayan uygulamalar da mevcut.

Gizli hesaplara bakma uygulamalarının bir çalışma mantığı vardır. Hesabını görmek istediğiniz kişinin takipçilerinden herhangi biri daha önce ‘instagram gizli hesap görme uygulaması’ kullanmış ise profile ulaşmanız olağandır. O kişi uygulamayı indirip kullandığı zaman, uygulama kişinin takipçilerinin ve takip ettiği kişilerin profillerini kayıt altına alır ve diğer kullanıcılara gösterir.

En çok kullanılan yöntemleri sırası ile paylaştık. Bu uygulamaları internetten aratarak ulaşabilirsiniz.

Postegro – Gizli Hesapları Görüntüle

Postegro Instagram gizlilik hesap görme uygulaması 500 binden fazla kişi tarafından indirilmiştir. Kullanıcı oylarına baktığımız zaman 5 üzerinden 3.6 puanı olduğunu görüyoruz. Uygulamanın açıklamasında gizli hesapların fotoğraf, video ve hikayelere kolaylıkla bakılabileceği bilgisi veriliyor.

BestWhozi

Takip etmeden profili görme uygulamalarından olan Bestwhozi 500 binden fazla kişi tarafından indirilmiş. Profil görüntüleme, hikaye görüntüleme, profile bakanlar gibi ücretli paketleri bulunmaktadır. Kullanıcı oylamasında 5 üzerinden 3,3 puan aldığını görüyoruz.

Yukarıda paylaşılan uygulamalar, indirme sayıları ve puanlamalar Google Play üzerinden alınmıştır.

Takip etmeden profili görme uygulamaları;

Postegro

Secretle

LiLi

Pingru

Ghosty

Scout

Huntegro

Yukarıdaki uygulamaları Google ve iOS markette bulamadığımız için bilgilendirme yapamadık.

Google Play mağazasına eklenen Instagram gizli hesap görme uygulamaları, şikayetler sonrası kaldırılabiliyor. Kullanıcılar ücretli paket alarak, gerekli hizmeti alamadıkları zaman hem düşük puan veriyor hemde şikayet ediyor. Gizli instagram hesabı görme uygulaması indirmeden önce uygulamanın güvenilirliğine ve işe yarayıp yaramadığı hakkındaki yorumları okumanızı tavsiye ediyoruz.

Instagram’da Kapalı Hesapları Görme Sitesi

Gizli hesap görme sitesi olarak bir çok web sitesi bulunuyor. Ancak bu web sitelerinin düzgün çalışmadığını gördüğümüz için isimlerini burada paylaşmadık.

Gizli hesapları görmek için açılan internet siteleri, kullanıcı adı girilerek sorgulama yapılıyor. Eğer görülmek istenen hesabın verileri daha önceden sisteme kayıt edildiyse gizli hesabı görmek mümkün oluyor. Sisteme verileri kaydedilmeyen hesaplar görüntülenmiyor.

Bu yazıyı hazırlarken kullanıcı yorumlarını okuduğumuz zaman bir çok kullanıcı uygulamaların çalışmadığını belirtmiş. Sizde gizli hesaplara bakma uygulamalarını indirmeden ve kullanmadan önce kullanıcı yorumlarını mutlaka okuyun.

Instagram Gizlilik Hesap Görme Uygulamasız (En Güvenli Yöntem)

Instagram hesabınızın bilgilerini herhangi bir uygulama veya web sitesi ile paylaşmadan aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntem belki sizi biraz uğraştırmış olacak fakat güvenli bir şekilde uygulayabileceğiniz yöntemdir.

Yeni bir Instagram profili oluşturun

Yeni bir Instagram hesabı oluşturun. Bu hesap ilgi çeken herhangi bir konuda açılmış olan hesap olabilir. Hesabını görmek istediğiniz kişinin hoşlanmış olduğu bir alanda hesap oluşturabilirsiniz.

# Güzel ve ilgi çekici bir isim ile fotoğraf ekleyin

Açmış olduğunuz yeni hesaba güzel bir isim bulun. Insagram kullanıcı adları sayfasında ilgi çekici isimlere göz atabilirsiniz. İlgi çeken bir resim ekleyerek profil bilgilerinizi doldurun.

# Açılan hesapta paylaşımlar yapın ve takipçi kazanın

Oluşturmuş olduğunuz hesapta paylaşımlar yapın. Birilerini takip ederek onların da sizin takip etmesini sağlayın. En az 20 paylaşım yapmanızı öneriyoruz. Belirli bir paylaşım sayısına ve takipçiye ulaştıktan sonra instagram gizli profil görmek için istek gönderebilirsiniz. Eğer isteğiniz kabul edilirse tüm paylaşımları görebilirsiniz.

Gizli Hesaplara Bakma (En Sağlıklı Yöntem)

Bazı yöntemler ile gizli veya kapalı hesaplara nasıl ulaşabileceğinizi size anlatacağız. Fakat bu yöntem ile de gizli hesabı görmek için kişinin takip isteğinizi kabul etmesi gerekecek. Kısaca gizli hesapların takipleşme isteğinizi nasıl kabul ettireceğinizi sizlere anlatalım.

İşte yöntemler;

Yeni bir Instagram hesabı açıp istek göndererek, eğer isteğiniz kabul edilirse gizli profile ulaşma şansınız vardır. Hiç bir yöntem ile ulaşamadığınız hesabı görmek için bu yöntemi deneyebilirsiniz. Fakat kullanmış olduğunuz hesabın gerçek bir hesap olarak görünmesini sağlayın. Bir alışveriş hesabı, okuduğu üniversite hesabı, doğa ve manzara hesabı gibi bir hesap oluşturarak istek atabilirsiniz. Ya da sevmiş olduğu konuları biliyorsanız o konularda hesap oluşturarak takip isteği gönderebilirsiniz. Takip isteği göndermeden önce kendi takipçi sayınızı arttırın. Örneğin en az 100 200 arası bir takipçi sayınız olsun. Eğer hesabınız gerçek bir hesaba benzemez ise takip isteğini geri çevirir ve profili göremezsiniz.

Eğer kişi takip isteklerinizi geri çeviriyor ise ona mesaj göndererek takip etmek istediğinizi yazabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz kişi mesajdan etkilenir ise takip isteğini kabul edebilir. Takip isteği kabul edildiği zamanda kişinin tüm gönderilerine ulaşabilirsiniz.

#SIK SORULAN SORULAR#

Instagram’da Kapalı Hesabı Görebilir Miyim?

Instagramda kapalı hesabı görebilmeniz için takipleşmeniz gerekli. Kişi takip etmeden gönderilerini göremezsiniz. Hikaye, fotoğraf ve video paylaşımları için gizli hesaba göndermiş olduğunuz takip istediğinin kabul edilmesi gerekli. Fakat geliştirilen bazı uygulamar sayesinde gizli hesaplara erişmek mümkün.

Instagram’da Gizli Profili Görebilme Yöntemleri Nelerdir?

En sağlıklı yöntem hesabını görmek istediğiniz kişiye farklı bir hesaptan istek göndererek takip isteğini onaylatmanızdır. Diğer bir yöntem ise gizli profil görme uygulamalarını denemenizdir.

Instagram gizli profıle bakma sitesi var mıdır?

Instagramda gizli profile bakma siteleri genelde reklam yayınlamak için vardır. Uygulamalarda reklam yayınlar. Gizli profile bakmak için yüklediğiniz uygulamalar sizin adınıza paylaşımlarda bulunabilir.

Instagram gizli hesap görme işlemi için paylaşmış olduğumuz içerik bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle hiç bir uygulamanın garanti çalışması gibi bir durum söz konusu değildir. Uygulamayı kullanmadan önce mutlaka kullanıcı yorumlarını okumalısınız ve ücret ödemeden önce işe yarayıp yaramadığına bakmalısınız.

Instagram gizlilik hesap görme işlemi için indireceğiniz uygulama, gireceğiniz web siteleri ve ödeyeceğiniz ücretlerden sosyaltrendler.com sorumlu değildir!