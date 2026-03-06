Son dönemde denetimlerin sıklaşması ve APP plaka kullanan sürücülere 140 bin TL’ye kadar para cezası ve 30 gün araç trafikten men uygulanması nedeniyle araç sahipleri plakalarını değiştirmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren odaya gelen sürücüler, APP plakalarını söktürerek yönetmeliğe uygun standart plaka taktırmak için işlem yaptırdı.

Ceza yememek içi buradayız

Aracının plakasını değiştiren İrfan Taşdemir, "Devletimizin aldığı bir karar doğrultusunda çoğu araçların plakaları kalın şekilde yazılmış olup devlet bunları tasvip etmiyor. Bunları değiştirip orijinal plaka olmayan, insanların kendi kafalarına göre bastırdıkları plakalarda var. Trafik ekipleri onlara büyük miktarda cezalar yazıyor. 140 bin lira civarı. Bizde daha önce bastırdık. O zamanki kanunlarda bu geçerliydi. Devletimizin vermiş olduğu karara boynumuz kıldan ince değiştirmeye geldik. Ceza yememek içi buradayız." dedi.

Sanki bedava plaka dağıtıyoruz!

Plaka atölyesi yetkilisi Orhan Er ise, "Çok yoğun iftara yetişirsek şükürler olsun. Sanki bedava plaka dağıtıyoruz. 08.30’da iş başı öğlen molası var ama iki gündür molada yapamıyoruz 17.30’a kadar durmadan çalışıyoruz." dedi.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için araçlarında yönetmeliğe uygun plaka kullanmaları gerektiğini belirterek denetimlerin devam edeceğini ifade etti.