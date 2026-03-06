Kulüp, Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Fidan’ın da hazır bulunduğu imza töreninde, Kurtuluşspor forması giyen 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Özgür Özgöçmen ile sözleşme imzaladı.

Genç futbolcu, Kurtuluşspor’a transfer olmadan önce Kafkasspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yalova Altınova ve Doğugücüspor’da forma giydi.

Öte yandan Yenicespor, daha önce de kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmişti. Orhaniyespor’dan Ufuk Yenisoy, Talha Üz ve Erol Elibol’u transfer eden kulüp, Hamitlerspor’dan Hamza Türkmen’i, Alanyurtspor’dan ise kaleci Duhan Çağlar Akdağ ile birlikte Ömer Faruk Şenkan, Erkan İlarslan, Serkan Can ve Selim Atış’ı renklerine bağladı.

Teknik direktör Emre Güzen yönetiminde tecrübeli ve güçlü bir kadro kuran Yenicespor, yeni sezonda 1. Amatör Küme’de şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkmayı planlıyor.