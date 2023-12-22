“Ekranlara yeniden dönüyorum” diyerek uzun bir aranın ardından tüm sevenlerini sevindirecek şekilde açıklamalarda bulundu. İlk olarak İstinye'deki bir yılbaşı partisine katılarak sevenleriyle buluştu. “Çok güzel projelerim var” diyerek şimdiden bütün sevenlerinde büyük bir merak uyandırdı.

“Kendi Belgesel Projemi De Hayata Geçireceğim”

İpek Erdem, gazetecilerle yaptığı bir söyleşide: “Birkaç senedir yurt dışında bulundum. Yeni döndüm ve artık davetlere katılmaya başladım” şeklinde açıklamalar da bulundu. Ünlü oyuncu, gelecek projelerine dair de ipuçları vererek "Ekranlara döneceğim, çünkü üzerinde çalıştığım bazı projeler var. Ayrıca kendi belgesel projem de hayata geçecek." ifadelerini kullandı.

İpek Erdem'in Barbie Gamze karakteriyle edindiği hatıralar izleyicilerin zihninde özel bir yer tutuyor. Oyuncunun geri dönüşü, heyecanla beklenen bir gelişme olarak sektörde ilgi uyandırmış durumda. Umarız en yakın zamanda kendisini yeniden televizyon ekranlarında görürüz.