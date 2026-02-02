Alınan bilgiye göre; seyir halindeki Aytekin Bayraktar yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Su kanalındaki kamyoneti görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, sürücünün kamyonette olmadığı belirlendi. Bunun üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı. Sürücü Aytekin Bayraktar'ın cansız bedeni, deniz polisi tarafından, kamyonetten uzakta su kanalının içerisinde bulundu. Bayraktar'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Edirne'deki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA