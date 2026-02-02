İstanbul Bakırköy'de Rus turistin çantasından 25 bin Euro çalan şüpheliler havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde 25 bin 300 euro ele geçirildi.

Olay, 28 Ocak günü Bakırköy ilçesinde meydana geldi. Müşteki Rus turist D.K. isimli şahıs çantasından 25 bin euro parasının çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen M.O.M. ve B.A. isimli Cezayir uyruklu şüpheliler 29 Ocak 2026 günü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıkış yapmak üzereyken yakalandı. Şahısların üzerinde 25 bin 300 euro para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.O.M. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.A. isimli şüpheli tutuklandı.