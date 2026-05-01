Edirne'nin İpsala ilçesinde hayvan sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketlerinin kayıt altına alınması amacıyla yol kontrol noktasında kapsamlı denetim yapıldı.

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde, veteriner hekimler ile emniyet personeli tarafından canlı hayvan ve gıda ürünü taşıyan nakil araçları tek tek durdurularak kontrol edildi. Ekipler, araçların hijyen şartlarını incelerken taşınan ürünlere ait etiket bilgileri, sevk evrakları, hayvan sağlık raporları ve nakil belgelerini de detaylı şekilde denetledi. Belgelerde eksiklik bulunup bulunmadığı ve taşıma şartlarının mevzuata uygunluğu titizlikle değerlendirildi.

Denetimler devam edecek

Gerçekleştirilen uygulamaya İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy da katılarak sahadaki çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililerden bilgi alan Ünlüsoy, denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli şekilde denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Uygulama sonunda desteklerinden dolayı İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür edildi.