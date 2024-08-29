Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Irak Cumhuriyeti, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayacak.ANKARA (İGFA) - Irak Cumhuriyeti’nin 15 Yaşından Küçük ve 50 Yaşından Büyük Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde 1/9/2024 Tarihinden İtibaren Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye’ye yapacakları 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak.

1 Eylül tarihinde uygulanmaya başlayacak muafiyet kararı ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18’inci maddesi gereğince karar verildi.