Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi. Terörle ve teröristlerle mücadelede artan bir şiddet ve tempoyla operasyonların sürdüğü vurgulandı.