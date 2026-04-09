Sultangazi Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu, meclis onayından geçti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede yapılan çalışmaları meclis üyelerine detaylı olarak anlattı. Sultangazi'nin 7 yılda yükselen başarı ivmesinden söz eden Başkan Dursun, bankalardan tek kuruş faizli para almadıklarını ve borçsuz bir belediye olduklarını bir kez daha belirtti.

Sultangazi Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci oturumu Belediye Meclis Başkan Vekili Cemil Keskin başkanlığında yapıldı. Görüşmelerin ana gündem maddesi 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu oldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 2025 yılında ilçe genelinde hayata geçirilen, tamamlanan yatırımları ve projeleri detaylı bir sunumla meclis üyelerine anlattı. Meclisin onayına sunulan faaliyet raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

'Ufkumuz geniş, hayallerimiz büyük'

Kürsüde konuşmasını gerçekleştiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 7 yıl içerisinde Sultangazi'nin ne kadar değişip geliştiğini anlatarak hayata geçirdikleri projelerden bahsetti. Başkan Dursun; 'Görevdeki 7. Yılımızı doldurduk. Bu şehre hep beraber çok daha fazla hizmet etmek için, şehri geliştirmek ve komşularımızın konforlu bir şehirde yaşamaları için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Şehri geliştirmek için rutinin dışına çıkmak gerekir, hayallerinizin büyük olması gerekir. Bizim ufkumuz geniş, kadın ve gençlerimizi ön planda tutan anlayışla şehrimize hizmet ediyor; Sultangazi'yi eğitim, kültür, spor ve sanatla bezenmiş bir şehir haline getiriyoruz.' dedi.

'Bankayla işimiz yok'

Borçsuz bir belediye olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Belediyeyi hakkıyla yönetmek kolay bir iş değildir. 7 yıldır Sultangazi Belediyesi, hizmet için hiçbir kamu bankasından kredi çekmemiş, faize bulaşmamıştır. Kendi öz kaynaklarımızla şehre hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bizler önemli, bütçemiz üzerinde külfet oluşturacak ihalelerimizi de iptal ettik. Kiralamak yerine satın aldığımız belediye araçlarımızla milyar liraları bütçemizde tuttuk. Neredeyse bütün belediye araçlarımız bizim' dedi.

30 yıllık tasarruf: GES

Bugünü değil, yarını da düşünen bir anlayışla durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Dursun, Sultangazi'nin cadde, sokak ve kamu alanlarının aydınlatmasını ücretsiz olarak sağlayacak olan GES projesinden sözederek, 'Çok önemli bir işe daha imza attık. 3 yıldır üzerinde çalıştığımız GES projemizi kısa sürede tamamlayacağız. Malatya'da yaklaşık 350 dönüm üzerinde yaklaşık 12 megavatlık güneş enerji sistemini kurduk. GES enerji üretmeye başlayınca Sultangazili komşularımız 30 yıl boyunca şehrin sokak, cadde ve kamu alanlarının aydınlatmaları için tek kuruş para ödemeyecek. Bizler günü kurtarmak için değil yarını da düşünen bir anlayışla neredeyse rakipsiz bir belediyecilik yapıyoruz' diye konuştu.

Mülkiyet Sorunlarına Kalıcı Çözüm

Göreve geldiklerinden bu yana önemli mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Dursun; '40 yıldır devam eden Paşa torunları davasını çözüme kavuşturduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlık, İBB elbirliğiyle mülkiyet sorunlarını hallettik. En önemli problemlerimizden biri de Havza meselesiydi. Başta Gazi mahallesi başta olmak üzere 2 milyon metrekarelik alanı kaplayan bir sorundan bahsediyoruz. Neredeyse 80 bin kişimizi ilgilendiriyor ama süreç tamamlanmış değil' diye konuştu.

Süreç İBB'ye takıldı

Havza meselesi sürecinin İBB tarafından sekteye uğradığını belirten Başkan Dursun, 'Havzanın özel hüküm alanı ilan edilmesinde hepimizin payı var. Fakat 1 buçuk yıldır İBB planlama müdürlüğünde dosyamız bekliyor. Planlama sürecinin önünde hiçbir engel yok, dosyanın bekletilmesinin bir anlamı da yok. Sürecin takipçisiyiz ama defalarca belirtmemize rağmen ilerleme kaydedemiyoruz. Planlama müdürlüğünden imar komisyonuna gelecek. Oradan meclise gelecek ve biz de sonrasında üzerimize düşeni hızlıca yapacağız. İnsanlar bahane değil, işin tamamına ermesini bekliyor' dedi.

'Hedef Avrupa'nın en iyi spor şehri olmak'

Ciddi manada spora yatırım yaptıklarını belirten Abdurrahman Dursun, Avrupa Spor Şehri seçilmesinin kapılarını açan sportif faaliyetleri de anlattı. Sporcularının aldığı madalyaların gün geçtikçe sayısının arttığını belirten Başkan Dursun, 'Avrupa Parlamentosu tarafından yaptığımız çalışmaların geniş değerlendirilmesi neticesinde 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanını aldık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Avrupa'da 14 tane spor şehir var, biri de biz olduk. 2026 Eylül gibi yapılan faaliyetler ve alınan başarılar karşılaştırılarak 14 şehirden en iyi olanı belirlenecek. Bizim hedefimiz Avrupa'nın en iyisi olmak. Şuan İstanbul'un en çok lisanslı sporcusuna sahip belediyeyiz. Sıradaki hedefimiz Avrupa'nın en iyisi olmak' dedi.

Kültür Adası ve Sinema Müzesi

Sultangazi'ye yabancı turist çekecek Kültür Adası ve Sinema Tarihi Müzesi projesinden bahseden Başkan Dursun, 'Çok önemli bir projeyi daha şehrimize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür Adası ve Sinema Tarihi Müzesi'nin yapımına hızla devam ediyoruz. Sultangazi'nin farklı bir kategoriye geçmesi, yerli turistin yanına yabancı turistlerin de şehrimizi ziyaret etmesini sağlamamız için gerçekleştirdiğimiz bir proje bu 1750'lerden başlayarak günümüze kadar sinema tarihinde kullanılmış olan makineler, kameralar, süreç içerisinde kullanılmış tüm envanterin bulunduğu sinema müzesi gerçekten ilgi çekecek. Sene sonunda inşaatını tamamlamış olacağız. Projelerimize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili Bakanlıklarımız, bürokratlarımız ve kurum yetkililerimiz, meclis üyelerimiz ve çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim' dedi.

Meclis Onayı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Sultangazi Belediyesi 2025 yılı faaliyet raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.