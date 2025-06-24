Bakan Uraloğlu, İran’ın ABD’ye yönelik saldırılarının ardından Irak’ta kalan yolcu uçaklarının yarın Türkiye’ye getirileceğini belirtti. İran’daki uçaklarla ilgili sürecin ise takip edildiğini söyledi.

Çatışmaların havacılığı doğrudan etkilediğini ifade eden Uraloğlu, bazı ülkelerin hava sahalarını dönemsel olarak kapattığını ve bunun yolcu ile iş gücü trafiğini sekteye uğrattığını dile getirdi. Hürmüz Boğazı’nın kapanma riskinin ticaret açısından önemli olduğunu söyleyen Bakan, alternatif güzergâhlar üzerinde çalışmalar yapıldığını vurguladı.

İran’da 7, Irak’ta 4 olmak üzere toplam 11 uçağın bölgede kaldığını aktaran Uraloğlu, bekleme sürecinin ardından uçaklardaki personelin karayolu ile Türkiye’ye getirildiğini, Irak’taki uçakların ise yakın zamanda ülkeye döneceğini bildirdi. İran’daki uçaklar için şu aşamada herhangi bir adım atılmayacağını, gelişmelerin izlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Körfez ülkeleri arasında yer alan Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Umman’da uçuş kısıtlamaları uygulandığını belirten Uraloğlu, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin dönemsel olarak başlatıldığını ifade etti. İran’ın Katar’daki ABD üssünü vurmasının ardından tüm risklerin yakından takip edildiğini, temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, İsrail, İran, Suriye ve Irak dışındaki ülkelerle ilgili uçuşlarda herhangi bir risk görülmediği sürece seferlerin devam edeceğini belirtti. Hava trafiğindeki düşüşe dikkat çeken Bakan, Gazze saldırılarının da uçuş sayılarını etkilediğini, kriz döneminde uçak hareketlerinin 1600’den 1200’e gerilediğini ifade etti.

Fiber optik altyapıya ilişkin güvenlik önlemleri alındığını aktaran Uraloğlu, zararlı dijital erişimlerin engellendiğini, herhangi bir saldırının şu ana kadar yaşanmadığını belirtti. 8 binden fazla uzmanın 7/24 görev başında olduğunu ve 40 bin civarında zararlı erişimin bu yıl engellendiğini söyledi.

Suriye’deki havalimanlarının yeniden faaliyete geçirilmesi için çalıştıklarını açıklayan Bakan, THY ve AJet’in uçuşlara başladığını, ilerleyen dönemde seferlerin artabileceğini ifade etti. Demiryolu hattının Şam’a kadar uzatılması yönünde de çalışmalar sürdüğünü belirtti.

Kalkınma Yolu Projesi’nin önemine dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye, Irak, BAE ve Katar arasında mutabakatın sürdüğünü, diğer ülkelerin de talepleri doğrultusunda projeye dâhil edilebileceğini söyledi. Uydu teknolojilerinde Türkiye’nin belli hakları olduğunu ifade eden Bakan, mevcut uyduların ömrü dolduğunda yenileriyle değiştirileceğini ve 6A ile 7A uydularında yeni teknolojilerin kullanılacağını açıkladı.

Askeri haberleşmenin öneminin arttığını vurgulayan Uraloğlu, yerli yazılıma sahip uyduların Türkiye için güvenlik açısından büyük avantaj sağladığını ifade etti. 5G teknolojisine ilişkin ise 2026 yılı içinde ilk sinyalin alınarak yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini duyurdu.