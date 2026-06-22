İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Downing Street’te düzenlediği basın toplantısında hükümetinin icraatlarını savundu. Kürsüye çıktığı sırada uzun süre alkışlanan Starmer, konuşmasında İşçi Partisi iktidarının ekonomi, ücretler, yatırım, altyapı, NHS ve çalışan hakları alanlarında önemli adımlar attığını belirtti. Ekonominin güçlendiğini ve göreve geldiklerinden bu yana ücretlerin her ay enflasyonun üzerinde arttığını söyleyen Starmer, yatırımların güvence altına alındığını, altyapı projelerinin hayata geçirildiğini, kemer sıkma politikalarına son verildiğini ve NHS bekleme listelerinde son 17 yılın en hızlı düşüşünün yaşandığını ifade etti. Starmer ayrıca, işçi ve kiracı haklarında bir nesildir görülen en büyük iyileşmenin sağlandığını vurguladı.



İşçi Partisi liderliğinden de istifa etti

Düzenlediği basın toplantısında başbakanlık görevinden istifa kararı aldığını duyuran Starmer, İşçi Partisi liderliğinden de istifa ettiğini ve kararını krala bildirdiğini söyledi. İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi’nden halefini seçme sürecini başlatmasını istediğini belirten Starmer, adaylık başvurularının 9 Temmuz’da başlayacağını sözlerine ekledi. Starmer, İşçi Partisi’nin artık kendisini, partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak doğru kişi olarak görmediğini kabul ettiğini kaydederek partisi içinden gelen kararı dinlediğini ve bunu "olgunlukla" kabul ettiğini belirtti.

Eylül ayında parlamentonun yeniden toplanmasından önce yeni bir liderin göreve başlayacağını kaydeden Starmer, o zamana kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini belirtti.

Starmer, görevden ayrıldıktan ayrıldıktan sonra "en önemli göreve" daha fazla zaman ayıracağını belirterek "İyi ve kötü günlerimde yanımda bir kaya gibi duran muhteşem eşim Vic’e, elimden geldiğince en iyi koca olmak. Ve benim gurur ve neşe kaynağım olan güzel çocuklarıma elimden gelen en iyi baba olmak" diyerek görevden ayrıldıktan sonra ailesine vakit ayıracağını dile getirdi.



Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın istifa edeceğini ifade ederek, "Göç ve enerji gibi iki çok önemli konuda ciddi şekilde başarısız oldu. Kendisine başarılar diliyorum" demişti.