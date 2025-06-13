İran tarafından İsrail’e balistik füzeler fırlatıldı. İsrail ordusu, İran’dan gelen füzelerin ateşlendiğini doğruladı.

Yapılan resmi açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı belirtildi. Vatandaşlara, bulundukları bölgelerdeki sığınaklara girmeleri ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulunuldu. Aynı zamanda İsrail genelinde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarıyla halktan acilen sığınaklara yönelmeleri istendi. Alarm sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte ülke genelinde ciddi bir güvenlik alarmı verildi.