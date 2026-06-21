Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı süreçte, diplomasi trafiğinin merkezi haline gelen İsviçre’de barış görüşmeleri devam ederken ABD Başkanı Donald Trump’tan İran müzakere heyetine yönelik sert bir tehdit geldi.

ABD Başkanı Trump, şöyle konuştu:

"Orayı kapatırsanız ülkeniz kalmaz. Lanet olası ülkenize bile geri dönemezsiniz. Birleşik Devletler Hürmüz Boğazı'nın Koruyucu Meleği olabilir ve petrolün %20'sini alabilir. Gerekirse Boğaz'ı ele geçirebiliriz. Onları tamamen yok edeceğim. Anlaşma yapmazlarsa, geçiş ücreti alacağız. Gerekirse ABD gelecekte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebilir ve geçiş ücretleri toplayabilir. Bu, ABD'nin Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'nun 'koruyucu meleği' olmasını içerir. Bu aynı zamanda ABD'nin Boğazdan geçen petrolün %20'sini almasını da içerir. Anlaşma yapmazlarsa, geçiş ücreti tahsil edeceğiz."

Pezeşkiyan'ı tehdit etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceklerine yönelik sözlerine Fox News ekranlarında yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahale uyarısında bulundu. Trump, İran’ın nükleer programındaki mevcut tutumunu sürdürmesi durumunda daha sert adımların gündeme gelebileceğini belirtti.

"Ağzına dikkat etse iyi olur. Kendini toparlasa iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını ele geçireceğiz. 60 günlük bir seçeneğim var. Bu seçenekten sonra istediğim her şeyi yapabilirim. İranlılarla yapılan bu mutabakat sonucunda dün 19 milyon varil ham petrol, Basra Körfezi'nden çıktı."

Hizbullah ile mücadele konusu

Trump, "İsrail'in Hizbullah'ı yok edememesinden hayal Kırıklığına uğradım. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yakınım, çünkü o daha hassas bir iş yapardı." dedi.