Yabancı uyruklu işadamı A.Q.A. silah dolu bir arabayla Gaziosmanpaşa'da bilmediği bir adrese götürüldü. Burada 10 kişi tarafından dövülen ve silahla tehdit edilen bir adam, yaklaşık 7.3 milyon lira değerindeki banknotu imzalatarak 14 bin dolar aldı. Serbest bırakılan şahsın şikayeti üzerine kalan parayı geri almak için gasp bürosu ekipleri, 10 şüpheliyi tek tek tespit ederek gözaltına aldı. Olay anı kamerayla kaydedildi.

DARP EDİP SENET İMZALATTILAR

19 Ağustos akşamı Şişli'de meydana gelen olayın şu şekilde gerçekleşti. Yabancı işadamı A.Q.A. Eve giderken araçtan inip yolunu kapatan kişiler, onu silah zoruyla araca bindirdi. Araçta beni bir süre dövüp tehdit ettiler. Daha sonra Gaziosmanpaşa'da bilmediği bir adrese götürüp dövmeye devam ettiler. Bir süre sonra tekrar 270.000 USD'yi imzalamaya zorladılar. Ondan 14 bin doları alıp, geri kalan parayı getirmesi için süre verip serbest bıraktılar. Serbest bırakılan işadamı durumu polise bildirmek için hemen karakola gitti. Onları 270.000 dolarlık bir banknot imzalamaya zorladılar. Doları kendisinin verdiğini, daha sonra geri kalan parayı bulması için serbest bıraktığını belirtti. Bunun üzerine İcra Büro Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 10 kişi tutuklandı Yapılan incelemelerin ardından incelenen kamera görüntülerinden olaya karışan şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp bürosu ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheliler Şeyhmus B.(52), Ferzende Ö.(52), Ömer Ö.(25), Yakup Ö.(24), Ali Ş. (45), Mahsum Ö. (42) İşten Çıkarılan Ö. (50), Alattin Ö. (24), Adem Ö. (17) ile Salih Ö. (28) tutuklandı. Ayrıca şahısların evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tabanca ele geçirildi. Adem O. isimli çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi ancak şantaj bürosu ekipleri, diğer şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemin yapılabilmesi için adli makamlara teslim etti. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.