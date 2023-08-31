Dün gece Edremit Otogarı'nda gerçekleşen bir olayda, bir otobüsün peronda bekleyen 2 çocuğunun altına alındığı kazanın sonucu şans eseri hafif atlatıldı. Olaya dair elde edilen bilgilere göre, 34 EMG 798 plakalı yolcu otobüsü, iddia edilenlere göre vites arızası nedeniyle geri gitmeye çalışırken, peronda bekleyen 9 yaşındaki Y.Z.K. ve 14 yaşındaki E.G.'yi altına aldı. Kazanın ardından büyük bir panik yaşandı ve bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin, yaşanan bu olayla ilgili incelemeleri ise hala devam ediyor.