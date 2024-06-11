İş Sanat, kapanışını Türkiye İş Bankası’nın 100. yılına özel bir gala konseriyle yaptığı 24. Sezon programında yer alan ödüllü sanatçıları ve orkestraları, ülkemizin gururu genç müzisyenleri, dünyadan ve Türkiye’den farklı sesleri seyirciyle bir araya getirdi.

İş Sanat’ın SahneHazır sloganıyla sanatseverlerin beğenisine sunduğu 24. sezon programı, dünyaca ünlü müzisyenleri ve müzik topluluklarını, Türkiye’den ve dünyadan farklı sesleri sezon boyunca sanatseverler ile buluşturdu.

Sezon kapanışını 28 Mayıs’ta Türkiye İş Bankası’nın 100. yılına özel bir Gala Konseri ile yapan İş Sanat, Volkswagen Arena’da binlerce sanatseveri, dünyanın önde gelen seslerinden Plácido Domingo, tenor Murat Karahan, soprano Elena Stikhina ve Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile bir araya getirdi. Solo performanslar ve düetlerle izleyicilere özel bir müzik şöleni sunan solistler ve orkestra, yaklaşık 3 saatlik bu gala konseriyle müzikseverlerin hatırından uzun süre çıkmayacak bir geceye imza attı.

İş Sanat’ın 24. sezon açılışı, şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’ın solist olarak yer aldığı 100. Yıl Gala Konseri ile yapılırken; geleneksel yeni yıl konserinde Stephanie Gonley yönetimindeki English Chamber Orchestra ile soprano Corinne Cowling, Viyana valsleri ve polkalarla özel bir performans sergiledi.

Avrupa’nın tanınmış oda orkestrası Wiener Concert-Verein ile eleştirmenlerin “mucize kemancı” dediği Timothy Chooi ise sanatseverlere özel bir Mozart gecesi yaşattı. Chooi, konser öncesi Resim Heykel Müzesi BlackBox salonunda düzenlediği ustalık sınıfında genç müzisyenlerle de deneyimlerini paylaştı.

Kıbrıs harekâtının 50. yıl dönümünde İş Sanat’ın konukları, Rengim Gökmen yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve ünlü piyanist Rüya Taner oldu. Türk-Macar Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte ise Franz Liszt Müzik Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinden oluşan Anima Musicae Oda Orkestrası, kemancı Gwendolyn Masin solistliğinde müzikseverleri geniş bir repertuvarla buluşturdu.

Dünya prömiyerleri

Birbirinden özel eserlerin dünya prömiyerleri de İş Sanat’ta müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman’ın, Beethoven’ın 9. Senfoni’sinin 200. yıldönümü vesilesiyle İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven ve Daha Fazlası” konserinde, İş Bankası’na ithaf ettiği yeni bestesi “Grand İş Bank Fantasy”nin dünya prömiyeri yapıldı.

Klasik ve çağdaş müziğin öncü topluluklarından Kronos Quartet ise bir araya gelişlerinin 50. yılını kutladıkları dünya turnesinin İstanbul durağında, minimalist müziğin öncülerinden Terry Riley ve besteci Sara Miyamoto’nun iş birliğiyle hayat bulan “Kiss Yo’ Ass Goodbye” eseri ilk kez seslendirildi.

Grammy ödüllü müzisyenlerle buluşmalar

Grammy Ödülü sahibi müzisyenler ve müzik grupları bu sezon da İş Sanat sahnesindeydi. “La nozze di Figaro” (Figaro’nun Düğünü) operası kaydıyla Grammy Ödülü kazanan Concerto Köln, keman virtüözü Giuliano Carmignola ile birlikte İş Sanat seyircisinin karşısına Barok dönem repertuvarıyla çıktı. Billie Holliday, Ella Fitzgerald gibi dünyaca ünlü sanatçıların izinden giden 3 Grammy ödüllü Cécile McLorin Salvant ise İş Sanat’ta caz rüzgârları estirdi.

Dünyadan ve Türkiye’den farklı sesler

Ünlü müzisyen Luis Bravo’nun yönettiği tango dans topluluğu Forever Tango, 12 dansçısı ve 9 müzisyenin yer aldığı orkestrasıyla, Arjantin’in kültürel mirası tangonun doğuş hikâyesini çarpıcı bir koreografi ve müzik eşliğinde sahneye taşıdı. Sezonun unutulmaz performanslarından birine de romantizmin tutkulu sesi Luz Casal imza attı. Pedro Almodovar’ın ödüllü “Yüksek Topuklar” filminde seslendirdiği Piensa en mi şarkısıyla adını dünyaya duyuran İspanyol diva, Avrupa turnesinin son konseriyle İş Sanat sahnesine konuk oldu.

Sıradışı yorumu ve sahne performansıyla adından söz ettiren Karsu, İş Sanat’a özel hazırladığı “Dünyanın Sesleri” konserinde sevilen şarkılarının yanı sıra dünyanın farklı noktalarından birçok esere yer vererek izleyicilerin beğenisini kazandı. Türk pop müziğinin önemli ismi Kayahan’ın şarkıları, Emre Altuğ’un sesiyle İş Sanat’ta yeniden hayat buldu. Alper Kömürcü’nün aranjmanlarının yer aldığı “İstanbul Kadar Güzel” konserinin konukları İpek Açar ve Demet Sağıroğlu oldu.

Vokalde Taner Ölmez ve basgitarda Serkan Keskin’in yer aldığı, son dönemin sevilen gruplarından Barabar’ın konserindeki sürpriz konuk Demet Evgar olurken, “Dost Meclisi” konserinde Coşkun Karademir’e Ceylan Ertem ve Buray eşlik etti. Kültürel mirasımız türküleri modern dokunuşlarla gelecek nesillere aktaran Kubat ise “Ege Türküleri” konserinde yeni neslin başarılı yorumcularından Canan Çal ile sahnedeydi.

İş Sanat’ın, genç müzisyenlere hem sahne deneyimi sunmak hem de kariyerlerinin başında destek vermek amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinde bu sezon 20 genç sanatçı performanslarını sergiledi. Konserlerin ardından “Meriç Soylu Ödülleri” sahiplerini buldu.

Türk edebiyatının usta isimlerinden unutulmaz eserleri müzikle buluşturmaya devam eden dinleti serisinde ise Âşık Veysel, Nazım Hikmet, Nezihe Meriç, Ahmet Muhip Dıranas ve Melih Cevdet Anday’ın eserleri yer aldı.

Minik sanatseverler antik dünyada

İş Sanat’ın 24. sezonunda çocuklar için çok özel bir yapım yer aldı: “Pat Pat Patara”. Yazar Yekta Kopan ve yönetmen Lerzan Pamir’in, Likya uygarlığının önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’ni fon olarak kullandığı müzikli oyun, genç izleyicilerin tarihe duydukları merakı eğlenceyle harmanlarken diğer yandan, seyircileri ülkemizin kültürel mirasıyla tanıştırdı. Seyircisinden yoğun ilgi gören oyun yeni sezonda da sahnede olacak.

Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde açılan “Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları” sergisi Mart sonuna dek ziyaretçilerle buluştu.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Türk resminde 1930’lu yıllarda gelişen yenilikçi hareketin başlıca isimlerinden olan Hamit Görele’nin eserlerini “Retrospektif” sergisi ile Nisan ayına dek sanatseverlerle buluşturdu. İş Sanat Ankara Sanat Galerisi ise sonbaharda, “D Grubu”nun önemli temsilcilerinden Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisine ev sahipliği yaptı.

İş Sanat’ın sergileri yaz aylarında da sanatseverleri ağırlamayı sürdürüyor

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisi “İstanbul’un Resmi”, sanatseverleri peyzajlar eşliğinde, İstanbul’un semtlerinde gezdiriyor. Kibele Sanat Galerisi, Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin yarım asırlık sanat hayatını, 30 Haziran’a dek ziyarete açık olan “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergisiyle anıyor. Eserlerinde, günümüz dünyasında kaybolan insan öğesinin değerlerini ve yaşamla bağını yorumlayan Oktay Anılanmert’in Ankara Sanat Galerisi’ndeki “Retrospektif” sergisi ise 1 Temmuz’a dek ziyaretçilerini bekliyor.