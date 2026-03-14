İstanbul Süleymaniye Camii'nde çocuk iftarı programı düzenlendi. Çocuklar, Ramazan'ın maneviyatını ve coşkusunu bir kez daha yaşadı, aileler ve çocuklar hem yemeğin hem de etkinliklerin keyfini çıkardı.

Fatih Belediyesi ve Fatih Müftülüğü iş birliğiyle Ramazan'ın maneviyatını ve coşkusunu yaşatmak amacıyla aileler ve çocuklarının katıldığı bir iftar yemeği düzenlendi. Programa, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül katıldı. Program kapsamında miniklere yönelik çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar, el becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan aktivitelere katıldı. Fatih Belediye Başkanı Turan, etkinlik alanında detaylı incelemelerde bulundu.

'3 bine yakın çocuğumuzla bu sofrada buluşmuş olacağız'

Belediye Başkanı Turan, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Süleymaniye Camii'nin İstanbul'un önemli sembollerinden biri olduğuna değinerek, 'Bugün Fatih'imizin en önemli mekanlarından bir tanesi. Aslında şu var. Müslüman İstanbul'da en önemli sembollerden bir tanesi Süleymaniye Camisi. Ecdadımızın bu şehre vurduğu en büyük mühür Süleymaniye Camisi'dir. Onun avlusunda bugün gençlerle ve çocuklarımızla beraber Fatih'te bir Ramazan karşılaması yapıyoruz ve Ramazan etkinliği yapıyoruz. Allah'a şükür gerçekten alanı gezdiğinizde binlerce çocuk Fatih'te Ramazan'ı Süleymaniye Camisi avlusunda etkinliklerle kutlamış oluyor. Şimdi çocuklarımız da burada bu etkinlikler içerisinde hem mutlular. İnşallah 3 bine yakın çocuğumuzla bu sofrada buluşmuş olacağız. Unutulmaz bir gün olacak bizim için de çocuklar için de' şeklinde konuştu.