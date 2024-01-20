İş Sanat, Türk pop müziğinin önemli ismi Kayahan’ın şarkılarını Emre Altuğ’un yorumuyla "İstanbul Kadar Güzel" konserinde bir araya getiriyor.

İş Sanat, Türk pop müziğinin önemli ismi Kayahan’ın şarkılarını Emre Altuğ’un yorumuyla "İstanbul Kadar Güzel" konserinde bir araya getiriyor. 13 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’ndaki konserde, Kayahan’ın şarkıları, Emre Altuğ’un sesiyle müzikseverlerle bir araya gelecek. Konsere 30 kişilik bir orkestra eşlik edecek. Müzik dünyasının usta ismi Alper Kömürcü’nün özel aranjmanlarının yer aldığı konserin konukları ise İpek Açar ve Demet Sağıroğlu olacak.

Müzik dünyasına 1971’de "Yosun Gözlü Sevgilim - Bir Mektubun Var" adlı 45’liğiyle adım atan seslendirdiği bütün şarkıları kendisi yazıp besteleyen usta sanatçı Kayahan, adını ilk olarak Sezen Aksu, Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve yakın dostu Nilüfer’e verdiği şarkılarla duyurdu. Başarılı sanatçı, "Geceler" adlı şarkısıyla 1986’da Ayşegül Aldinç ile katıldığı "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması"nda "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü. 1990 Eurovision Şarkı Yarışması’nda geri vokalde Demet Sağıroğlu ve akordiyonda İskender Paydaş’ın eşlik ettiği “Gözlerinin Hapsindeyim" şarkısı ile Türkiye’yi temsil etmişti.

2015 yılında hayatını kaybeden, müzikal kariyerine çok sayıda başarı sığdıran ve duygusal şarkılarıyla her neslin sevdiği Kayahan şarkıları "Gözlerinin Hapsindeyim" "Yemin Ettim" "Mor Menekşe" gibi pek çok eser konserin repertuvarında yer alıyor.