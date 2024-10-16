İş dünyasının tanınmış isimlerinden hayır sever işadamı Şahin Yılmaz, ölümünün 2. yıldönümünde ailesi, yakınları, sevdikleri ve okul müdürünün katılımıyla, dualarla kabri başında anıldı.

Kabri başında yapılan anmanın ardından Şahin Yılmaz İlkokulunda, düzenlenen anma programında duygu dolu anlar yaşandı. Yılmaz’ın hayatının yer aldığı slaytta, yakınları ve öğretmenler gözyaşlarını tutamadı. Konuşmaların ardından yapılan yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi.